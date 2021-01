Wegen Corona: Lange Wartezeiten für Operationen auf Mallorca

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist im öffentlichen Gesundheitssystem auf Mallorca und den Nachbarinseln derzeit wenig Raum für medizinische Eingriffe, die nicht mit Covid-19 in Verbindung stehen. Wie die balearische Gesundheitsbehörde bekannt gab, sind die Wartelisten für Operationen noch länger geworden.

Während Patienten Ende 2019 durchschnittlich 79 Tage auf operative Eingriffe warten mussten, die nicht als Notfälle gelten, betrug die Wartezeit im Dezember 2020 bereits 135 Tage. Das ist ein Anstieg von 71 Prozent. Im Einzugsbereich des Landeskrankenhauses Son Espases belief sich die durchschnittliche Wartezeit sogar auf 151 Tage nach 78 Tagen in Vor-Covid-Zeiten. Etwas entspannter ist die Situation in den Kreiskrankenhäusern Manacor und Inca. Hier gab es vor der Corona-Pandemie keinerlei Patienten, die mehr als ein halbes Jahr auf ihr OP warten mussten, mittlerweile sind es 106 Patienten in Manacor und 28 in Inca.

Balearenweit mussten 3.099 Patienten im vergangenen Jahr mehr als sechs Monate auf eine OP warten. Das sind fast fünf Mal mehr als im Dezember 2019, als 641 Kranke diese lange Wartezeit in Kauf nehmen mussten.

Auch die Wartezeit der ambulanten Sprechstunden bei medizinischem Fachpersonal stieg um fast 20 Prozent. Im Durchschnitt müssen Patienten des öffentlichen Gesundheitssystems 47 Tage warten, bis sie einen Termin mit dem Arzt wahrnehmen können. /somo

