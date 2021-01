Auszeichnung für Clínica Rotger auf Mallorca

Die Clínica Rotger und das Krankenhaus Hospital Quirónsalud Palmaplanas in Palma de Mallorca sind die beiden am besten bewerteten privaten Krankenhäuser auf den Balearen. Das geht laut einer Pressemitteilung der Klinikgruppe aus dem jüngsten „Índice de Excelencia

Hospitalaria" hervor.

Die Rangliste der besten Krankenhäuser Spaniens wird seit nunmehr fünf Jahren erstellt von dem Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Institut für Governance-Koordinaten und Angewandte Wirtschaft) in Madrid. Die Rangliste bewertet Anbieter im spanischen Gesundheitswesen nach Kriterien wie Qualität der Versorgung, persönliche Betreuung und Effizienz.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hatte sich die Clínica Rotger in dieser Rangliste bereits in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich verbessert. Gemeinsam mit dem Hospital Quirónsalud Palmaplanas seien beide Krankenhäuser nunmehr die am besten bewerteten privaten Einrichtungen der Inseln. Die Rangliste basiert auf einer spanienweiten Umfrage unter Medizinern und Gesundheitsexperten. Die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas gehören beide der Krankenhausgruppe Quirónsalud an.