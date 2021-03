So können Sie sich ohne Tarjeta Sanitaria auf Mallorca gegen Corona Impfen lassen

Endlich gibt es Informationen, wie sich deutsche Residenten mit Privatversicherung auf Mallorca gegen Corona Impfen lassen können. Dafür ist eine Anmeldung beim Gesundheitssystem IB Salut nötig.

Bei der Impfkampagne benachrichtigen die Behörden die Bürger telefonisch, wenn sie an der Reihe mit der Spritze sind. Dabei greift das Gesundheitsministerium auf die Daten zurück, die über die spanische Versichertenkarte Tarjeta Sanitaria hinterlegt sind. Wer diese nicht hat, muss nun selbst aktiv werden.

Die Residenten müssen sich telefonisch unter 971 211 999 melden. Dort wird man nach der Ausweisnummer gefragt. Die Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung prüft dann, ob man doch schon ins System eingetragen ist. "Auch wenn man eine Privatversicherung hat, kann es sein, dass die Daten bei einer Arztbehandlung im öffentlichen Krankenhaus oder Gesundheitszentrum aufgenommen wurden", so die Mitarbeiterin.

Ist dies nicht der Fall, nimmt die Mitarbeiterin die Daten auf und erstellt einen Eintrag im System, der nur für die Impfung gültig ist. Es ist also nicht notwendig, sich eine Tarjeta Sanitaria ausstellen zu lassen. Dabei müssen folgende Daten angegeben werden: Vor- und Nachname (nombre y apellido), das Geburtsdatum (fecha de nacimiento), Geschlecht (sexo) Männlich (masculino)/ Weiblich (femenino), Pass/Personalausweisnummer oder NIE (N° Documento de identidad o NIE), Adresse (Domicilio) mit Straße (Calle) Nr.(N°), Postleitzahl (Codigo Postal) und Ort (Municipio), die Staatsangehörigkeit (Nacionalidad), eine Telefonnummer (N° de Telefono) und eine E-Mail (Correo electrónico).

Laut der Mitarbeiterin von IB-Salut gibt es auch einen deutschsprachigen Ansprechpartner für diesen Vorgang. Nach der "alta" muss man auf den Anruf der Behörden warten bis man mit der Impfung an der Reihe ist. Zudem erhält man einen persönlichen Identifizierungscode. Sollte es auf der Impf-Website (hier klicken) künftig möglich sein, selbst Termine zu vereinbaren, geht das dann mit dem Code.

Die Registrierung ist laut dem Deutschen Konsulat in Palma auch per Mail an die Adresse tsicentral@ibsalut.caib.es möglich. Dort müssen ebenfalls die oben genannten Daten eingereicht werden. /rp

