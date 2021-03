Hier können Sie sich auf Mallorca auf Covid-19 testen lassen

Ob PCR-, Antigen- oder Antikörpertest: Wer sich dieser Tage vergewissern muss oder will, dass er sich nicht mit Covid-19 angesteckt hat, hat auf Mallorca diverse Möglichkeiten. Dabei variieren die Test-Arten, die Zeiträume, in denen die Ergebnisse vorliegen, und auch die Preise (Stand: 23.3.2021).



Was die von der Bundesregierung und den Fluggesellschaften versprochenen Testangebote für Mallorca-Rückkehrer betrifft, sind viele Details noch unklar.



Öffentliches Gesundheitssystem

Juaneda-Gruppe

Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas

Hospital de Levante Porto Cristo

Deutsches Facharztzentrum

Clínica Picasso

Palma Clínic

Centro Médico Porto Pi

Milanka Krämer

Deutsche Arztpraxis Cala d'Or

In den öffentlichen Gesundheitszentren können ­Patienten nur PCR-, Antigen- und Antikörpertests machen, wenn sie Symptome haben und der betreuende Arzt einen Test anordnet. Wer in Palma de Mallorca oder in der Nähe wohnt, wird möglicherweise in die Testcenter in Son Dureta und dem Kongresszentrum geschickt. Die Tests sind kostenlos. Residenten, die auf dem spanischen Festland studieren oder arbeiten und über Feiertage nach Hause kommen, können auch ohne ärztliche Anweisung einen kostenlosen PCR-Test erhalten. Dazu müssen sie sich unter der Telefonnummer 900-10 09 71 melden.In der Clínica Juaneda, dem Hospital Juaneda Mi­ramar und dem Hospital Juaneda Muro kosten PCR-Tests mit Ergebnis in circa 24 Stunden 115 Euro. Für ­Antigentests mit Ergebnis in maximal 45 Minuten sind 30 Euros fällig, für Antikörpertests mit Resultat in bis zu sechs Stunden 50 Euro. Ein Vorabtermin für die Tests, die täglich von 8 bis 22 Uhr gemacht werden, ist nicht notwendig. In der Juaneda Palma Centre und der Juaneda Inca können Patienten unter der Woche zum selben Preis PCR- und Antigentests machen, jedoch nur mit Vorabtermin. 150 Euro kostet ein beim Patienten zu Hause durchgeführter PCR-Test, für den dort gemachten Antigentest werden 90 Euro berechnet. Tel.: 971-28 00 00, www.juaneda.esIn der Clínica Rotger und im Hospital Quirónsalud Palmaplanas gibt es den Antigentest, bei dem das Ergebnis nach maximal zwei Stunden vorliegt, für 30 Euro. Der PCR-Test mit Resultat nach maximal 24 Stunden schlägt mit 115 Euro zu Buche. Die serologischen Tests mit Ergebnis in maximal 48 Stunden kosten ab 40 Euro. Die Zertifikate gibt es dann auf Wunsch in Englisch und Deutsch. Besser mit Termin. Clínica Rotger, Vía Roma, C/. Santiago Rusiñol, 9, Palma de Mallorca, Tel.: 971-44-85-00, www.clinicarotger.com; Hospital ­Quirónsalud Palmaplanas, Camí dels Reis, 308, Palma de Mallorca, Tel.: 971-91 80 00, www.quironsalud.es/palmaplanasIm Hospital de Levante kostet der PCR-Test mit Ergebnis am folgenden Tag 110 Euro, wer es noch am selben Tag haben möchte, zahlt 160 Euro. Für 30 Euro gibt's den Antigen-Test mit einer Wartezeit auf das Ergebnis von 20 Minuten. Auch Antikörper-Tests bietet das Krankenhaus an: Der per Stich in den Finger kostet 20 Euro, das Ergebnis gibt es nach 10 Minuten. Für den serologischen Test per Blutabnahme, bei dem das Ergebnis nach zwei Tagen vorliegt, werden Patienten mit 100 Euro zur Kasse gebeten. Ein Vorabtermin ist nicht notwendig. Carrer de l'Escamarlà, 6, Portocristo, Tel. 971-82 24 00 / 971-81 50 01, www.hllevant.comIm Deutschen Facharztzentrum kostet der PCR-Test 100 Euro, der Schnelltest (Nasenabstrich oder "Spucktest") 65 Euro, für den Antikörpertest sind 62,50 Euro fällig. Das Ergebnis des Schnelltests gibt es nach 15 Minuten, das des PCR-Tests nach 48 Stunden, für die Resultate des Antikörpertests müssen Tester rund 72 Stunden warten. Alle Tests nur mit Vorabtermin. C/. Malgrat, 6, Peguera , Tel.: 971-68 53 33, Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa. 9–12 Uhr; Avinguda Rei Jaume I, 100, Santa Ponça , Tel.: 971-69 55 85, Mo.–Fr. 9–13 Uhr; www.dfz.esWer innerhalb von 15 Minuten sein Testergebnis haben will, kann in der Clínica Picasso für 58 Euro einen Antigenabstrich machen lassen oder für 55 Euro ­einen Antikörper-Schnelltest. Das Ergebnis des PCR-Tests (100 Euro) gibt es nach 48 Stunden mit Zer­tifikat auf Deutsch und Englisch. Alternativ kann man sich das Ergebnis nach 24 bis 48 Stunden per QR-Code aufs Handy abrufen. Eine weitere ­Möglichkeit ist ein IGG-Antikörpertest, bei dem gemessen wird, wie hoch die Antikörperlast ist (69 Euro, Ergebnis nach 48 Stunden). Avinguda de Picasso, 57, Palma de Mallorca, Tel.: 971-22 06 66, Mo.–Fr. 9–16.30 Uhr, Website: www.clinica-picasso.euIn der Palma Clínic kostet der Antigentest mit Ergebnis in 15 Minuten 59 Euro (Mo.–Fr. 9–18 Uhr), der Anti­körpertest mit Ergebnis nach zwei Tagen 120 Euro (Mo.–Fr. 9–16 Uhr). Den PCR-Test mit Ergebnis in bis zu maximal zwölf Stunden gibt es für 144,95 Euro (Mo.–Fr. 9–13 Uhr). Das Laborergebnis gibt es auf Spanisch und Englisch dazu. Mit Vorabtermin. Camí dels Reis, 308, Palma de Mallorca, Tel.: 971-90 52 02, www.palma-clinic.comIm Centro Médico Porto Pi kosten PCR-Tests mit Ergebnis nach 24 Stunden 170 Euro, wer 48 Stunden wartet, zahlt 150 Euro. Für die Schnelltests, bei ­denen Patienten das Ergebnis nach 20 Minuten vorliegen haben, werden 50 Euro berechnet. Der Antigentest mit Ergebnis in maximal 48 Stunden kostet zwischen 70 und 95 Euro. Alle Tests nur mit Vorabtermin. Av. de Gabriel Roca, 47, Palma de Mallorca, Tel.: 971-70 70 35, Mo.–Fr. circa 10–16 Uhr, www.centromedicoportopi.esBei Milanka Krämer, die in Llucmajor die Praxis von Dr. Hieber übernommen hat, können Interessenten montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr sowie montags, mittwochs und donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr ohne Termin einen Antikörpertest (ab 40 Euro, Ergebnis nach zwei bis drei Tagen) oder Schnelltest (60 Euro, Ergebnis nach 15 Minuten) machen. Das Zertifikat des Antigenschnelltestes gibt es auf Spanisch, Englisch und Deutsch, der Antikörper-Test wird auf Deutsch oder Englisch bescheinigt. PCR-Tests, ebenfalls ohne Voranmeldung, sind von 9.30 bis 12.30 Uhr möglich und kosten 130 Euro. Das Ergebnis liegt spätestens nach 24 Stunden vor. Das PCR-Test-Ergebnis gibt es in Spanisch und Englisch. Der PCR-Test mit Ergebnis innerhalb von 48 Stunden kostet 90 Euro und wird in den Sprachen Deutsch und Englisch ausgestellt. Wer ein Flugzertifikat braucht, bekommt es in Spanisch, Englisch und Französisch dazu. Ronda de Migjorn, 95, Llucmajor , Tel.: 971-12 07 37, www.consulta-medica-mallorca.comIn Cala d'Or gibt es den Antikörpertest mit Zertifikat für 54 Euro. Nach 15 bis 20 Minuten liegt das Ergebnis vor. Der Antigentest mit internationalem Zertifikat kostet 54 Euro. Das Ergebnis ist ebenfalls nach circa 15 Minuten da. Ohne Zertifikat sind beide Tests deutlich billiger. PCR-Tests ab 130 Euro macht die Praxis nur im Notfall auch für neue Patienten. Mit dem Ergebnis ist dann nach 24 Stunden zu rechnen. Alle Tests nur mit Vorabtermin. Da die Praxis ein eigenes Labor hat, können die Mitarbeiter jederzeit etwa ein großes Blutbild bei Patienten machen und so zwischen einer bakteriellen oder viralen Infektion unterscheiden und die entsprechende Behandlung direkt einleiten. Da auch die Blutbilder direkt ausgewertet werden können, kann so ein Gang in eine reguläre Notaufnahme vermieden werden. Zudem können Patienten alle Daten auf einem Tablet in einem Außenbereich eingeben und müssen die Praxis nur kurz für den Test betreten. Av. Benvinguts, 66, Cala d'Or , Tel.: 627-93 47 17, Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr, nach Vereinbarung auch am Wochenende oder an Feiertagen (auch über Ostern), www.deutsche-arztpraxis- mallorca .comStand: 23.3.2021