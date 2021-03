Was ist, wenn Mallorca-Urlauber positiv auf Corona getestet werden?

Nach und nach kommt etwas mehr Licht ins Dunkel, wie genau mit dem Beginn der Testpflicht für Reiserückkehrer in Deutschland in der Nacht auf Dienstag (30.3.) eine solche Rückreise aussehen wird. Doch in einem Punkt gibt es noch ungeklärte Details: Was passiert mit Urlaubern, die vor ihrem Abflug auf Mallorca positiv auf Sars-CoV-2 getestet werden? Fest steht dabei: Sie dürfen nicht an Bord des Flugzeugs gehen, wie auch das Bundesgesundheitsministerium inzwischen auf seiner Website erklärt.

"Eine Beförderung durch die Beförderungsunternehmen ist nur mit negativem Testnachweis gestattet" heißt es da zwar in Behördendeutsch, aber doch unmissverständlich. Und weiter: " Eine Isolierung nach den örtlichen Vorschriften ist auf eigene Verantwortung durchzuführen." Sprich: Urlauber, die positiv auf Corona vor der Heimreise nach Deutschland getestet werden, müssen sich auf Mallorca in Quarantäne begeben.

Urlauber haben mehrere Möglichkeiten der Quarantäne

Laut einem Sprecher des balearischen Tourismusministeriums haben die Urlauber dabei prinzipiell mehrere Optionen: Zum einen können sie sich wieder in das Hotel oder die Unterkunft begeben, in der sie während des Mallorca-Aufenthalts untergebracht waren und dort die Quarantäne verbringen. Sollte die Unterkunft nicht mehr verfügbar sein, wird die Gesundheitsbehörde die Urlauber an eines der Quarantänehotels auf der Insel verweisen, die bereits im Sommer 2020 eröffnet worden waren. Laut Tui-Sprecher Aage Dünhaupt verfügen beispielsweise die großen Hotels, mit denen der Reiseveranstalter auf Mallorca zusammenarbeitet, über eigene Corona-Isolationszimmer.

Aber wer zahlt denn jetzt die Quarantäne?

Der springende Punkt dabei: Wer zahlt den zusätzlichen Aufenthalt auf Mallorca, der sich im Fall eines positiven Testergebnisses je nach Anweisung der Gesundheitsbehörde zwischen 10 und 14 Tage verlängert? Das Bundesgesundheitsministerium kann diese Frage nicht endgültig klären. Auf der Website heißt es: "Die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen richten sich nach den Rechtsvorschriften des Staats, in dem sich die Person im Ausland aufhält. In der Regel trägt der Reisende die dafür entstehenden Kosten selbst."

Die Bundesregierung "schiebt den schwarzen Peter der Ministerpräsidentin Francina Armengol zu", stellt das "Diario de Mallorca" am Samstag (27.3.) fest. Die Sozialistin ließ am Rande eines Treffens mit der spanischen Arbeitsministerin Yolanda Díaz in Calvià am Mittag nur eilig ausrichten, dass man sich des Themas annehme. Wenn man die deutschen Urlauber auf Corona testen solle, dann "werden wir das machen". Laut dem "Diario de Mallorca" soll Armengol auch in Aussicht gestellt haben, sich um die deutschen Urlauber zu kümmern, deren Coronatest positiv ausfällt.

Im Sommer 2020 übernahmen die Balearen die Kosten für die Unterbringung von Urlaubern in Isolationsunterkünften, die während ihres Aufenthalts auf den Inseln positiv auf Corona getestet wurden. Ob das nun auch so gehandhabt wird, steht offensichtlich noch nicht endgültig fest. Eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums versprach gegenüber der MZ, diese Frage zu klären. Bisher ohne Erfolg.

Pauschalurlauber sind abgesichert

Für viele Urlauber stellt sich die Frage ohnehin nicht, sagt Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht hätten, seien durch die Covid-Protect-Versicherung, die es ohne Aufpreis zum Reisepaket dazugibt, abgesichert. Für sie werden bis zu 14 Tage zusätzlichem Aufenthalt bei positivem Coronatest übernommen. Auch der Krankenhausaufenthalt sei für Menschen, die Symptome zeigten, in der Versicherung abgedeckt. Ähnliche Absicherungen bieten auch die anderen Reiseveranstalter mittlerweile an. Individualreisende allerdings könnten nach derzeitigem Stand auf den Kosten für die Quarantäne-Unterbringung sitzen bleiben.

Die Unsicherheit hält viele Deutsche nicht davon ab, nach Mallorca zu kommen. Am Samstagvormittag herrschte reger Betrieb am Flughafen von Son Sant Joan. Teilweise bildeten sich kleinere Schlangen bei den Gesundheitskontrollen. Die Urlauber störten sich nicht an der Testpflicht. So erklärte eine junge Frau aus Frankfurt, die mir ihrem Freund angereist war: "Ich finde es besser, dass sich alle testen lassen müssen." Sie selbst hat zwar noch keine Ahnung, wie das mit dem Test bei der Rückreise funktioniert. "Aber wir haben einen Freund hier auf der Insel, der sich da auskennt." Ein weiteres Ehepaar aus Frankfurt war ebenfalls einverstanden mit der Regelung: "Eine Quarantäne nach der Rückreise wäre wegen der Arbeit schwierig gewesen. Ein Test ist aber kein Problem. Da werden wir im Hotel und beim Reiseveranstalter mal nachfragen, wie wir uns testen lassen können."