"Es ist etwas dran am Testchaos auf Mallorca"

Der obligatorische Corona-Test vor der Rückreise bleibt das größte Problem für die deutschen Mallorca-Urlauber. Es hat ein bisschen was von einer Lotterie. Während manche Touristen das Testergebnis nach wenigen Minuten in der Hand haben, müssen andere einen halben Urlaubstag opfern.

Die wohl längsten Wartezeiten hat das Hospital Juaneda an der Playa de Muro. Wie die MZ berichtete, haben sich dort am Gründonnerstag (1.4.) lange Menschenschlangen gebildet. Das mehrstündige Warten auf den Test war kein Aprilscherz. "Die von Ihnen beschriebene Situation ist leider sogar noch schlechter. Wir stehen seit vier Stunden an und ich denke, dass es noch weitere zwei Stunden werden. Da nahezu alle morgen fliegen, gibt es auch wenig Alternativen, jetzt noch andere Zentren aufzusuchen", schrieb ein Leser der MZ am Karfreitag.

Die Verzögerung ist wohl auf die Datenerfassung zurückzuführen. "Ich war heute kurz davor, über die Trennscheibe zu springen und der Dame beim Tippen zu helfen. Zwei Sekunden pro Buchstabe", kommentiert MZ-Leser Markus Horbach auf Facebook. "Die Freundlichkeit war in Ordnung, der Preis auch. Die Wartezeit, heute, war definitiv nicht in einem angemessenen Zeitrahmen, 3,5 Stunden ist zu viel. Wieso ist es im Jahre 2021 nicht möglich die erforderlichen Daten vor dem Test online, via Handy, zu übermitteln? So füllt man zwei A4-Seiten plus A6-Zettel von Hand aus, damit die Dame das ganze abtippt und wiederrum drei Mal ausdruckt. Das ist sinnbefreit und organisatorisch völliger Käse. Für den Sommer sehe ich so jetzt schon schwarz."

Hier können Sie auf Mallorca den Corona-Test machen

Es ist nicht das einzige Problem. Auch nach dem absolvierten Test kommt es zu Hürden beim Erhalt des Ergebnisses. "Vergangene Nacht kam nicht die erhoffte E-Mail mit dem Testergebnis. Deshalb bin ich am nächsten Tag wieder hin und konnte es im Labor abholen. Dort traf ich mehrere Urlauber aus der Warteschlange wieder, denen es genauso ergangen ist. Es ist etwas dran am Testchaos auf Mallorca", berichtet MZ-Leser Dieter Fülleborn.

Nicht nur an der Playa de Muro ist es voll. Beim Deutschen Facharztzentrum war am Samstag (3.4.) nur eine Stimme vom Band erreichbar. "Bis zum 11. April gibt es keine Termine", so die Ansage. Und ohne Termin gibt es in diesem Ärztezentrum keinen Test.

Ein paar Restplätze gibt es im Centro Médico Porto Pi. "Die Wartezeiten halten sich in Grenzen. Das haben wir unter Kontrolle", sagt eine Mitarbeiterin. "Ob man einen Termin bekommt - das muss man leider so sagen - ist derzeit etwas Glückssache." Größerer Urlaubergruppen seien chancenlos, Einzelpersonen könne man immer mal wieder irgendwo dazwischenschieben. Das hängt auch davon ab, ob ein Termin kurzfristig platzt.

Besser sieht die Lage auf dem Flughafen aus. Dort waren in der vergangenen Woche beim Testzentrum noch alle Termine bis zum 12. April ausgebucht. Stand Samstagmorgen (3.4.) sind nun wieder reichlich freie Plätze ab Ostermontag verfügbar.

Auch in der Juaneda-Klinik in Palma geht es zügig. "Wir waren am Donnerstag da und waren inklusive Ergebnis und Bescheinigung in 20 Minuten mit allem durch", kommentiert MZ-Leserin Sarah Lichtimfeld auf Facebook.

An der Playa de Palma berichten Urlauber ebenfalls, dass das Prozedere schnell voran geht. "Ich kann den Test im Hotel machen und habe problemlos einen Termin am Morgen vom Abreisetag bekommen", sagt Kevin Kirchheim. "Wenn nicht, wäre ich zur Arztpraxis um die Ecke gegangen. Da stehen in der Regel nur zehn Personen an und es geht zügig voran." /rp