Ab Montag werden auf Mallorca auch die 55- bis 59-Jährigen geimpft

Ab dem kommenden Montag (10.5.) um 15 Uhr werden auf Mallorca und den Nachbarinseln auch die 55- bis 59-Jährigen geimpft. Insgesamt stehen für sie 21.000 Termine zur Verfügung, die über das Online-Portal BitCita vergeben werden. Das kündigte am Freitag (7.5.) die Koordinatorin der balearischen Impfkampagne, Eugènia Carandell, an. Manche 59-Jährige hätten sogar jetzt schon einen Termin zugeteilt bekommen, da in einigen Gesundheitszentren keine Personen, die 60 oder älter sind, hätten erreicht werden können. "Wir haben Order gegeben, den Impfprozess in keinem Moment zu stoppen", so Carandell.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst - nach diesem Prinzip werden die Termine am Montag vergeben. Insgesamt rechnet Carandell mit 83.341 zu impfenden 55- bis 59-jährigen Balearen-Bewohnern. In "ein oder zwei Wochen" würden sie alle zumindest mit einer Dosis geimpft worden sein, so Carandell. Ende Mai und in der ersten Juni-Woche seien dann auch die 50- bis 55-Jährigen an der Reihe, um danach zur Impfung der Unter- 40-Jährigen zu schreiten.

Erwartet wird in der anstehenden Impfwoche - sie beginnt am Mittwoch - allerdings nur die Ankunft von 41.550 Impfdosen (33.900 von Pfizer und 7.600 von Moderna). Hinzu kämen noch verbleibende Impfdosen von AstraZeneca, die an über 60-Jährige vergeben werden, so Carandell. Dass die Landesregierung dennoch rechnerisch ihr Versprechen einhalten könne, wöchentlich über 80.000 Dosen zu verimpfen, läge daran, dass man für Ende Mai bis zu 60.000 Pfizer-Impfdosen erwarte, so Carandell.

Lesen Sie hier: Mallorca und die Nachbarinseln verstärken die Impfzentren