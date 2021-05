Impfportal auf Balearen vergibt 12.000 Termine in 24 Stunden

Die Impfkampagne auf Mallorca nimmt an Fahrt auf. Dabei helfen nicht nur die größer werdenden Impfstoff-Lieferungen, die wochenweise auf der Insel ankommen. Auch der versiertere Umgang der jüngeren Generationen mit der Internetregistrierung macht sich bemerkbar. Während in den Wochen zuvor die meisten Termine telefonisch vergeben wurden, registrierten sich am Montag und Dienstag (11.5.) binnen 24 Stunden 12.000 Bürger im für die Kampagne eingerichteten Impfportal BitCita.

Am Montag um 15 Uhr wurden 20.000 neue Termine freigeschaltet, die an Personen im Alter zwischen 55 und 59 vergeben werden. Das System ist für bis zu 600 Nutzer gleichzeitig ausgelegt. In den ersten Minuten sorgte ein Ansturm von über 2.000 Nutzern zum kurzzeitigen Kollaps des Portals. Die Nutzer wurden auf der Website um Geduld gebeten, die Wartezeiten betrugen teilweise bis zu einer Stunde. Am Dienstag lief das Portal wieder reibungslos. 24 Stunden nach Freigabe der 20.000 Termine waren 12.000 bereits vergeben. Auf den Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 83.000 Bürger der Jahrgänge 1962 bis 1966 gemeldet. /tg