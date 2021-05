Mallorcas Gesundheitszentren kehren zu Präsenz-Sprechstunden zurück

Es soll wieder Leben in die Praxen kommen.

Es soll wieder Leben in die Praxen kommen. Foto: DM

Die langsame Öffnung nach mehreren Corona-Lockdowns auf Mallorca erreicht nun auch die Gesundheitszentren. Statt telefonischen Sprechstunden sollen Ärzte und Pfleger ihre Patienten jetzt wieder so weit wie möglich persönlich empfangen.

Die grundsätzliche Pflicht, sich telematisch einen Termin geben zu lassen, entfällt. Nur Patienten mit Atemwegserkrankungen, Corona-Symptomen oder nach direktem Kontakt mit Covid-19-Infizierten wird weiterhin dringend geraten, sich per Telefon zu melden. Um Ansteckungen in den Gesundheitszentren zu vermeiden, sollen diese Patienten per Telefon oder Hausbesuch behandelt werden.

Die Umstellung auf den Präsenzbetrieb wird stufenweise vorangehen. Den einzelnen Gesundheitszentren werden dabei flexible Fristen gesetzt, damit sie sich gemäß ihrer Kapazitäten auf die neue Vorgabe umstellen können. Angepeilt ist, die Quote der Präsenz-Sprechstunden für ärztliche Dienstleistungen auf 60 Prozent und für Pflegedienstleistungen auf 80 Prozent zu erhöhen.

Seit Montag 17.5. gibt es grundsätzlich drei verschiedene Optionen, einen Termin im Gesundheitszentrum zu erhalten: Über das Online-Portal von IB-Salut hat der Patient die Möglichkeit, unter den freien Terminen den passendsten auszusuchen. Per Telefon gibt es die Möglichkeit, sich zunächst telefonisch beraten zu lassen und bei Bedarf einen Präsenztermin zu vereinbaren. Und schließlich gibt es nun auch wieder die Option, direkt zum Gesundheitszentrum zu gehen und sich von der Sprechstundenhilfe einen Termin geben zu lassen. /tg

