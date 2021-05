Covid-Tests auf Mallorca - die laufend aktualisierte Liste

Ob PCR-, Antigen- oder Antikörpertest: Wer sich dieser Tage vergewissern muss oder will, dass er sich nicht mit Covid-19 angesteckt hat, hat auf Mallorca diverse Möglichkeiten. Dabei variieren die Test-Arten und die Zeiträume, in denen die Ergebnisse vorliegen. (Stand: 21.5.2021). Wie die balearische Landesregierung am Freitag (7.5.) bekannt gab, darf ein PCR-Test ab Sonntag (9.5.) nicht mehr als 75 Euro kosten, ein Antigentest nicht mehr als 30 Euro. Einige Anbieter müssen daher ihre Preise anpassen. Der Artikel wird entsprechend in den kommenden Tagen aktualisiert.



Testzentrum am Flughafen

Öffentliches Gesundheitssystem

Juaneda-Gruppe

Quirónsalud-Gruppe

Hospital de Levante Porto Cristo

Deutsches Facharztzentrum

Clínica Picasso

Seit kurzem können sich Passagiere in einem eigens dafür eingerichteten Testzentrum am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca testen lassen. Die Teststelle befindet sich am Eingang des Abflugbereichs im zweiten Stock, genauer gesagt auf Höhe der Check-In-Schalter 137 bis 153. Passagiere (vorrangig abfliegende, aber auch ankommende) können auf dieser Website einen Termin ausmachen. Es ist nicht zwingend, wird aber dringend empfohlen, um langes Warten zu vermeiden. Es gibt PCR-Tests , Antikörper- und Antigen-Schnelltests. PCR-Tests mit Ergebnis innerhalb von zwölf Stunden sind für 70 Euro zu haben. Antigentests kosten 29,17 Euro. Das Ergebnis ist nach ebenfalls spätestens zwölf Stunden abrufbereit. Die gleiche Zeitspanne benötigt das Testzentrum für einen der beiden Antikörpertests. Das Ergebnis eines zweiten gibt es bereits nach wenigen Minuten. Beide Antikörpertests kosten 35 Euro. Die Öffnungszeiten des Testzentrums laut der Website sind Mo.-Fr. 9-19 Uhr und Sa./So. 11-19 Uhr. Interessenten können sich telefonisch unter Tel. 900-10 08 80 melden.Details zum Testzentrum und dem Ablauf dort können Sie hier nachlesen.In den öffentlichen Gesundheitszentren der Insel können ­Patienten nur PCR-, Antigen- und Antikörpertests machen, wenn sie Symptome haben oder Kontaktperson waren und der betreuende Arzt einen Test anordnet. Wer inoder in der Nähe wohnt, wird möglicherweise in die Testcenter in Son Dureta und dem Kongresszentrum geschickt. Die Tests sind kostenlos. Residenten, die auf dem spanischen Festland studieren oder arbeiten und über Feiertage nach Hause kommen, können auch ohne ärztliche Anweisung einen kostenlosen PCR-Test erhalten. Dazu müssen sie sich unter der Telefonnummer 900-10 09 71 melden. Infos: www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares In der Clínica Juaneda und dem Hospital Juaneda Mi­ramar insowie dem Hospital Juaneda Muro an derkosten PCR-Tests mit Ergebnis in circa 24 Stunden 75 Euro. Für ­Antigentests mit Ergebnis in maximal 45 Minuten sind 30 Euros fällig, für Antikörpertests mit Resultat in bis zu sechs Stunden 50 Euro. Ein Vorabtermin für die Tests, die täglich von 8 bis 22 Uhr gemacht werden (Hospital Juanedanur: 9-18 Uhr), ist nicht notwendig.In derund der Juanedakönnen Patienten unter der Woche zum selben Preis PCR- und Antigentests machen, jedoch nur mit Vorabtermin. An derhat die Gruppe eine weitere Anlaufstelle für Covid-Tests: das Riu Center (Carrer Llaüt, s/n), nahe des Hotel Riu Center (täglich 9-16 Uhr). Auch hier gibt es PCR- und Antigen-Tests (selbe Preise und Zeiten für die Ergebnisse). Ein Termin ist nicht notwendig. 150 Euro kostete bisher ein beim Patienten zu Hause durchgeführter PCR-Test, für den dort gemachten Antigentest wurden 90 Euro berechnet. Tel.: 971-28 00 00, www.juaneda.es In der Clínica Rotger und im Hospital Quirónsalud Palmaplanasgibt es den Antigentest, bei dem das Ergebnis nach maximal zwei Stunden vorliegt, für 30 Euro. Der PCR-Test mit Resultat nach maximal 24 Stunden schlägt mit 75 Euro zu Buche. Die serologischen Tests mit Ergebnis in maximal 48 Stunden kosten ab 40 Euro. Die Zertifikate gibt es dann auf Wunsch in Englisch und Deutsch. Besser mit Termin. Clínica Rotger, Vía Roma, C/. Santiago Rusiñol, 9, Palma de Mallorca , Tel.: 971-44-85-00, www.clinicarotger.com; Hospital ­Quirónsalud Palmaplanas, Camí dels Reis, 308, Palma de Mallorca, Tel.: 971-91 80 00, www.quironsalud.es/palmaplanas Daneben bietet die Gruppe im rund um die Uhr geöffneten Hospital Quirónsalud Son Verí in der Gemeinde(Passeig l'Arbreda, Tel. 971-44 30 30) PCR-Tests an. Auch in folgenden Arztzentren der Gruppe gibt es die Möglichkeit, unter der Woche (Feiertage ausgenommen) einen PCR-Test für 75 Euro zu machen: Centro Médico Quirónsalud Nuredduna (Nuredduna, 4,; täglich 8-22 Uhr, Tel. 971-46 62 62), Centro Médico Quirónsalud(Gran Vía Colón, 201; Mo-Sa, 8-21 Uhr, Tel. 971-88 30 30). Folgende weitere fünf Zentren haben Mo-Fr. von 8-13.30 Uhr und 16-20 Uhr geöffnet: Centro Médico Quirónsalud(Rambla del Rei en Jaume, 33; Tel. 971-55 60 00, Centro Médico Quirónsalud(Ronda de Manacor, 25, Tel. 971-65 19 99), Centro Médico Quirónsalud Playa de Palma (Salud, 34, Tel. 971-44 16 66), Centro Médico Quirónsalud(Córdoba, s/n, Tel. 971-68 20 20), Centro Médico Quirónsalud(Carrer de sa Mar, 163, Tel. 971-63 43 33).Im Hospital de Levante inkosten PCR-Tests 75 Euro. Für 30 Euro gibt's den Antigen-Test mit einer Wartezeit auf das Ergebnis von 20 Minuten. Für den serologischen Test per Blutabnahme, bei dem das Ergebnis nach zwei Tagen vorliegt, werden Patienten mit 100 Euro zur Kasse gebeten. Ein Vorabtermin ist nicht notwendig. Wenden Sie sich einfach an die Notaufnahme des Krankenhauses. Carrer de l'Escamarlà, 6, Portocristo , Tel. 971-82 24 00 / 971-81 50 01, www.hllevant.com Im Deutschen Facharztzentrumkostet der PCR-Test 75 Euro, der Schnelltest (Nasenabstrich oder "Spucktest") 30 Euro, für den Antikörpertest sind 62,50 Euro fällig. Das Ergebnis des Schnelltests gibt es nach 15 Minuten, das des PCR-Tests nach 48 Stunden, für die Resultate des Antikörpertests müssen Tester rund 72 Stunden warten. Alle Tests nur mit Vorabtermin. C/. Malgrat, 6, Peguera , Tel.: 971-68 53 33, Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa. 9–12 Uhr; Avinguda Rei Jaume I, 100, Santa Ponça , Tel.: 971-69 55 85, Mo.–Fr. 9–13 Uhr; www.dfz.es Vor Kurzem hat das DFZ in Santa Ponça für den Antigen-Schnelltest (30 Euro) ein eigenes Test-Center neben der Praxis eröffnet. Dazu bitte zuerst hier einen Termin vereinbaren, den Standort Santa Ponça und den Wunschtag auswählen. Interessenten werden dann durch den Buchungsprozess geführt und erhalten für die angemeldeten Personen jeweils QR-Codes, die diese bitte zum Termin mitbringen müssen. Im Test-Center müssen sie sich dann noch kurz mit dem Ausweis identifizieren und bezahlen den Test. Ob der Test per Rachen- und/oder Nasenabstrich erfolgen soll, können Patienten vor Ort selbst wählen. Das Ergebnis gibt es dann nach 20 bis 30 Minuten per E-Mail. Im Test-Center können telefonisch oder per E-Mail keine Termine vereinbart werden. Infos: https://www.dfz.es/de/mallorca-covid-corona-test-center Wer innerhalb von 15 Minuten sein Testergebnis mit einem gültigen Zertifikat in deutscher und englischer Sprache (z. B. für Flüge) haben will, kann in der Clínica Picasso infür 30 Euro einen Antigen-Schnelltest (vorderer Nasenabstrich) machen lassen. Das Ergebnis des PCR-Tests (75 Euro) gibt es nach 24 bis 48 Stunden, es kann mittels eines QR-Codes direkt auf dem Handy abgerufen werden. IgG-Antikörpertests (Blutentnahme) gegen das Corona-virus (SARS-CoV-2) geben Hinweise auf eine Immunität nach durchgemachter Corona-Infektion oder nach einer Impfung (69 Euro, Ergebnis nach 48 Stunden). Avinguda de Picasso, 57, Palma de Mallorca, Tel.: 971-22 12 58, Mo.–Fr. 9–17.30 Uhr, Website: www.clinica-picasso.eu

Palma Clínic

Centro Médico Porto Pi

Milanka Krämer

Deutsche Arztpraxis Cala d'Or

Zahnarztpraxis Port d'Alcúdia

Clínica Mallorca

Test & Fly

MSM Dr Seita & Team

Auch MediSportMallorca's Doktor Seita &Team bietet in der Clínica Luz (Carrer Camilo José Cela, 20 (Auffahrt zum Castell de Bellver, Palma)

Antigen-Schnelltests mit HNO-Abstrich wie auch einem Speicheltest an. Das Ergebnis inklusive Zertifikat in drei Sprachen gibt es sofort zum Mitnehmen. Die Tests vor Ort kosten 30 Euro. Nach Wunsch und nach Absprache kommt das Personal auch zum Kunden nach Hause. Dafür werden fünf Euro pro Person plus eine Anfahrtspauschale berechnet. Seit Kurzem können Patienten zudem auch PCR-Tests für 75 Euro in der Clínica Luz machen. Alle Tests nur mit Termin zwischen 9 und 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen nach Absprache

unter Tel. 661-93 93 95 oder (0034) 605-44 64 24 oder über

Policlinic Cala Millor

Centro Médico Ärztezentrum Peguera

Centro clínico-terapéutico Dr. Carlos de Quero Kops

Dr. Thomas Meiners

Doctor Mallorca

Clínica Port d'Andratx

Zahnarztpraxis Christiane Scheibe Alcúdia

LifeXperiences (in Zusammenarbeit mit dem Centro Médico Alemán in Cala d'Or)

FloydClinic Cala Millor

Medicum Mallorca

Dr. Fischer in Can Picafort

Dr. Ocker in Artà

Clínica Ment

European Medical Centre

Clínic Cala Agulla

covidtestONLINE.de - Online-Zertifizierung von Selbsttests

Hotels

In der Palma Clínickostet der Antigentest mit Ergebnis in 15 Minuten 30 Euro (Mo.–Fr. 9–18 Uhr), der Anti­körpertest mit Ergebnis nach zwei Tagen 120 Euro (Mo.–Fr. 9–16 Uhr). Mit Vorabtermin. Camí dels Reis, 308, Palma de Mallorca, Tel.: 971-90 52 02, www.palma-clinic.com Im Centro Médico Porto Pi inkosten Antigen-Schnelltests, bei ­denen Patienten das Ergebnis nach 10 Minuten vorliegen haben, 30 Euro. Nur mit Vorabtermin. Av. de Gabriel Roca, 47, Palma de Mallorca, Tel.: 971-70 70 35, Mo.–Fr. circa 10–16 Uhr, Sa. 10-13 Uhr. www.centromedicoportopi.es Bei Milanka Krämer, die indie Praxis von Dr. Hieber übernommen hat, können Interessenten montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr mit Termin einen Antigen-Schnelltest (30 Euro, Ergebnis nach 15 Minuten) machen. Das Zertifikat gibt es auf Spanisch, Englisch und Deutsch. Ronda de Migjorn, 95, Llucmajor , Tel.: 971-12 07 37, www.consulta-medica-mallorca.com Ingibt es den Antigentest zur Einreise nach Deutschland mit internationalem Zertifikat für 30 Euro. Check-in & Test werden innerhalb weniger Minuten im Außenbereich durchgeführt. Unnötige Kontakte und Warten in geschlossenen Räumen mit hoher Aerosolbelastung werden so komplett vermieden. Durch ein neues Online- Buchungssystem kommt es kaum zu Wartezeiten, da der gewünschte Termin auch für Familien oder Gruppen bis zu 8 Personen über die Internetseite www.deutsche-arztpraxis-mallorca.com direkt online gebucht werden kann. Alle wichtigen Daten werden bereits bequem von zuhause aus eingeben. Die Patienten müssen nicht mehr auf ihr Ergebnis warten, da es bereits nach 15 bis maximal 30 Minuten digital und datengeschützt mit QR-Code zum Abruf auf dem Smartphone, Tablet oder PC vorliegt. Der Antikörpertest gibt Auskunft über Immunität bei bereits abgelaufenen Infektionen oder den aktuellen Impfstatus und kostet 54 Euro. Das Ergebnis ist ebenfalls nach circa 15 Minuten da. Da die Praxis unter Leitung von Klaus Heyme ein eigenes Labor hat, können die Mitarbeiter jederzeit etwa ein großes Blutbild bei Patienten machen und so zwischen einer bakteriellen oder viralen Infektion unterscheiden und die entsprechende Behandlung direkt einleiten. Da auch die Blutbilder direkt ausgewertet werden können, kann so oft ein Gang in eine reguläre Notaufnahme vermieden werden. Auch Patienten mit Blutverdünnung oder Handicap können in der Praxis gut betreut werden. Für Kinder stehen besonders schonende „Nasenbohrer-Popel-Tests" zu Verfügung. Patienten ohne Online-Vorabreservierung müssen mit höheren Wartezeiten rechnen und können alternativ auf einem Tablet im Außenbereich ihre Daten eingeben. Die Praxis für Allgemeinmedizin befindet sich in der Av. Benvinguts, 66, Cala d'Or, Tel.: + 34 627 934 717, Mo.–Fr. 9.45–13.30 Uhr, auch am Wochenende oder an Feiertagen. Fragen zum Antigen-Tests können über die E-mail-Adresse : covid@deutsche-arztpraxis-mallorca.com, um die Telefon-Zentrale für Patienten und Notfälle freizuhalten, wurde eine weitere Nummer geschaffen: +43 664-42 02 957 (Mo-So, 10-18 Uhr). www.deutsche-arztpraxis-mallorca.com Auch die Zahnarztpraxis von Dr. med Annette Christine McKenzie bietet in Zusammenarbeit mit der deutschen Ärztin Eva Marin Ortiz im Carrer dels Pins, 8 inAntigen-Tests an (30 Euro, am Wochenende und an Feiertagen muss ein Zuschlag von 20 Euro gezahlt werden). Derzeit nur nach Terminabsprache unter Tel.: 629-60 82 78 sowie 608-53 48 80.Auch die Clínica Mallorca (Calle Marbella, 61) an derempfängt momentan täglich von 9-13 Uhr (auch an Feiertagen) Patienten, die einen Test benötigen. Der Antigentest mit Resultat nach 15 Minuten vor Ort schlägt mit 30 Euro zu Buche, PCR-Tests kosten 115 Euro. Das Zertifikat gibt es in Deutsch, Spanisch und Englisch. Da die Praxis die PCR-Tests in der Clínica Rotger auswerten lässt, gibt es das Ergebnis nach 10 bis maximal 24 Stunden per SMS (auch auf deutsche Handys). Ohne Vorabtermin. Tel. 666-02 04 02.Ganz neu sind auch die Schnelltest-Zentren von Test & Fly in(Av. d'Amèrica, 20) und in(C. dels Pinzons, 5). Den Antigen-Schnelltest gibt es dort für 30 Euro. Nach 15 Minuten gibt es das Ergebnis als Ausdruck mit der Passnummer sowie als QR-Code aufs Handy. Der QR-Code kann sogar in der Corona-Warn-App sowie im EU-Green-Pass geladen und verwendet werden. Einen Termin können Interessenten ganz einfach online hier vereinbaren und ersparen sich so langes Warten. Bitte eine FFP2-Maske mitbringen! Wer keine hat, kann für einen Euro eine vor Ort erwerben. Als Besonderheit bietet das Unternehmen auch mehrere mobile Testteams für Gruppen an, etwa in Hotels, Fincas, Yachten oder auch für Firmen oder bei Events. Termine dafür bitte unter der E-Mail hello@testandfly.org ausmachen. Für die Tests arbeitet Test & Fly mit dem Personal der Clínica Picasso zusammen. Seit Donnerstag (20.5.) gibt es weitere Zentren in(Plaza Ibiza, 4),(Avenida del Bon Temps, 14) und(Carrer d'Elionor Servera, 26). www.medisport-mallorca.com möglich.In der Policlinic(Avenida Sa Coma, 33) gibt es den Antigentest für 30 Euro. Nach 20 bis 30 Minuten haben Patienten das Ergebnis mit Zertifikat auf Deutsch oder Englisch in der Hand. Auch auf Spanisch wird das Zertifikat auf Wunsch ausgehändigt. Ein Termin ist nicht notwendig. Das Personal spricht auch Deutsch. Montags bis samstags 9-12 Uhr, sonntags (auf Anfrage). Tel. 971-58 58 65.Im deutsch-spanischen Ärztenzentrum in(Calle Pinos, 4) gibt es den Antigentest für 50 Euro (30 Euro kostet der Test, 20 Euro werden für den Arztbericht berechnet). Das Ergebnis gibt es innerhalb von einer halben Stunde mit Zertifikat auf Englisch. Lieber einen Termin ausmachen. Tel. 971-68 71 76. Täglich 9.30 Uhr bis 14 Uhr.Bei Dr. Kops in(Carrer Leonor Servera, 10) können Patienten einen Antigen-Schnelltest mit Ergebnis in 15 bis 20 Minuten für 30 Euro bekommen, außerhalb der Sprechzeiten, etwa am Wochenende, ist der Test teurer. Das Zertifikat ist vor allem auf Deutsch, kann aber auch auf Spanisch ausgestellt werden. Bitte unbedingt einen Termin vereinbaren. Bis zum 27. Mai sind keine Termine mehr frei. Tel. 971-56 49 81, Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr.Bei Dr. Thomas Meiners in(Av. del Bon Temps, 30) gibt es den Antigen-Schnelltest für 30 Euro. Das Resultat gibt es nach 20 Minuten mit Zertifikat auf Spanisch und Deutsch. Nur mit Vorabtermin. Tel. 971-58 61 60. Montag bis Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr.Bei Doctor Mallorca (Av. de la Playa, 2,sowie Carrer de s'Albufera, 25F,) gibt es den Antigen-Test mit Ergebnis nach 15 Minuten für 30 Euro. Das Ergebnis gibt es, wie an anderen Anlaufstellen auch, nach 15 Minuten. Das Zertifikat gibt es auf Spanisch, Deutsch und Englisch. Nur mit Termin. Tel. 664-40 42 61. Täglich 8-20 Uhr.Laut Informationen auf der Website bietet auch die Clínica(Carrer des Saluet 3, L1) verschiedene Tests an: Das Resultat des PCR-Tests gibt es nach 24 Stunden, das des Antigen-Tests mit Zertifikat in drei Sprachen nach 20 Minuten. Auch Antikörper-Tests bietet die Praxis an. Auch hier hat der Patient nach 20 Minuten das Ergebnis in drei Sprachen in der Hand. Die aktuellen Preise dafür am besten erfragen: Tel. 971-67 20 39 / 607-70 70 30, Mo–Fr. 10–14 Uhr.Auch die Zahnarztpraxis von Christiane Scheibe in(Carrer Sol, 1) führt in Kooperation mit der Ärztin für Allgemeinmedizin Dr. Rosa Cortés Serra mit spanischer Zulassung im öffentlichen Gesundheitswesen Antigen-Schnelltests durch. Sie kosten 30 Euro. Das Ergebnis gibt es nach 15 Minuten mit Zertifikat auf Deutsch und Englisch und nach Wunsch auf Spanisch. Bitte einen Termin vereinbaren! Tel. (+34) 630-09 78 97. Mo–Fr. 9–19 Uhr, Sa. nach Vereinbarung.Die Eventagentur LifeXperiences bietet in Zusammenarbeit mit dem Centro Médico Alemán in Cala d'Or an verschiedenen Stellen der Insel (u.a. als Drive-In auf der Kartbahn inund im Hotel Son Vent inmobile Antigentests ab 35 Euro an. Eine Übersicht mit den aktuellen Testzentren gibt es hier . Nur mit Vorabtermin (bitte hier vereinbaren). Keine Wartezeiten, da im Voraus bezahlt wird. Nach 15 Minuten gibt es das Ergebnis auf Deutsch und Englisch. Die Öffnungszeiten variieren. International anerkannte PCR-Selbsttests (Spuck- oder Gurgeltest) liefert die Firma nach Hause, an die Arbeitsstätte oder ans Boot. Die Kosten betragen je nach Anfahrt und Anzahl der Tests ab 125 Euro. Das Ergebnis kommt per E-Mail nach 12 bis 24 Stunden mit Zertifikat auf Englisch und Spanisch. Auch für die PCR-Test-Lieferung müssen Kunden einen Termin ausmachen. Infos:In der FloydClinic in(Son Moro Vell, 2, Local 3) gibt es den Antigen-Test für 30 Euro. Nach 10-15 Minuten gibt es das Ergebnis mit Zertifikat in Deutsch, Englisch und Spanisch. Ein Termin ist nicht zwingend notwendig. Mo–Fr. 9.30–13.30, 17–20 Uhr, Sa. 9.30–13.30 Uhr. Tel. 871-53 73 74 oder 656-28 78 25 (WhatsApp). www.floydclinic.com Bei Medicum Mallorca (Carrer Unió, 9, 3B) insind nur Antigen-Schnelltests für 30 Euro möglich. Nur nach Terminvereinbarung, telefonisch (Tel. 971-22 80 67) oder auf dieser Website . Mo.–Fr. 9–18 Uhr, nach Terminvereinbarung sind auch Tests am Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen möglich. medicumpalma.com Auch Dr. Fischer in(Av. Josep Trias, 22) können Patienten einen Antigen-Test machen. Einen PCR-Test gibt es nur in Ausnahmefällen. Die aktuellen Preise bitte erfragen. Nur nach Termin. Tel. 609-67 19 24, www.deutscher-arzt-mallorca.de Dr. Ocker bietet in seiner Praxis in(Av. Costa i Llobera, 55) ebenfalls Antigen-Schnelltests an, derzeit noch für 50 Euro. Auch PCR-Tests bietet die Praxis an, mit Ergebnis nach 30 Stunden. Er kostet derzeit noch 100 Euro. Nur mit Termin (für Mai sind alle Termine ausgebucht). Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr, Tel. 971-83 50 64 oder 628-86 29 05. https://www.ocker-arta.com/index.html In der Clínica Ment in(Gran Vía de la Constitució, 22) kosten Antigentests kosten 30 Euro, PCR-Tests 75 Euro. Das Zertifikat gibt es nach 10 Minuten (Antigentests) beziehungsweise maximal 24 Stunden (PCR-Tests) auf Spanisch und Englisch. Termine können unter anderem online vereinbart werden oder telefonisch unter Tel.: 971-83 51 70 oder 616-23 29 83. https://clinicament.com/ Das European Medical Center bietet derzeit nur an dem Standort in(Av. Calonge, 13, Shop 9) Tests an. Der Antigentest kostet 30 Euro plus 15 Euro für das Zertifikat in allen möglichen Sprachen. Das Resultat gibt es nach 15 Minuten. Der PCR-Test kostet 75 Euro, hier sind, nach Wunsch, ebenfalls 15 Euro zusätzlich für das Zertifikat fällig. Das Ergebnis gibt es bereits nach einer bis vier Stunden. Der Antikörper-Test kostet 35 Euros, das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Alle Tests nur mit Vorabtermin. Ab Juni wird auch das Zentrum in Cala Egos geöffnet haben. Mo.–Sa. 9–20 Uhr, So. 9–14 Uhr, Tel. 971-64 30 30, 671-57 31 77, europeanmedicalcentre.com In der Clínic Cala Agulla (Ctra. Cala Agulla, 96) in(neben der Apotheke) gibt es den Antigen-Test für 30 Euro. Der PCR-Test kostet 75 Euro, das Resultat gibt es normalerweise noch am selben Tag. Das Zertifikat wird auf Spanisch und Englisch ausgestellt. Bitte einen Termin vereinbaren! Tel.: 971-56 51 35. Mo.–Sa. 8–14 Uhr (für PCR-Tests: 8–12 Uhr).Die COTEON GmbH hat mit covidtestONLINE Europas erstes Corona-Online-Testzentrum an den Markt gebracht. Der Prozess ist TÜV-geprüft, erfüllen alle Vorgaben und die Zertifikate wurden laut Angaben des Unternehmens bereits vielfach zur Ausreise von Mallorca nach Deutschland genutzt. Der Zertifizierungsprozess kann 24/7 von zu Hause, aus dem Hotelzimmer oder der Ferienwohnung vorgenommen werden. Lediglich ein digitales Endgerät (Smartphone, Laptop oder Computer) mit Kamera sowie eine Internetverbindung müssen vorhanden sein. Ein Test-Kit mit Zertifikat kostet 19,90 EUR. Werden vorhandene Antigen Selbsttests verwendet, kostet die Online-Zertifizierung lediglich 14,90 EUR. Geschulte Video-Agents prüfen die aufgezeichnete Testdurchführung und das Ergebnis und stellen innerhalb von 2 Stunden ein Zertifikat aus, sofern der Test tagsüber zw. 6.00 und 20.00Uhr durchgeführt wird. Außerhalb dieser Zeit erreicht einen das Zertifikat bis spätetens 9:00Uhr am nächsten Tag. info@coteon.de Diverse Hotels auf Mallorca bieten ihren Gästen Tests vor Ort oder in einer nahe gelegenen Arztpraxis an, so etwa Hotels Viva, wie die Kette am Montag (12.4.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, wie auch Lindner Hotels. Auch bei Hipotels Mediterráneo Club insowie im Hipotels Hipocampo Palace inkönnen Gäste sich testen lassen.Unter www.mallorca-test.de haben Ärzte auf der Insel seit Kurzem die Möglichkeit, ein digitales Buchungssystem für ihre Praxis einzurichten. Es ermöglicht eine schnelle und digitale Buchung, Datenübermittlung und Bezahlung von Schnelltests und PCR-Tests. Den Testpersonen soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich ohne Wartezeiten testen zu lassen und die Testergebnisse bequem per Mail zu erhalten.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Angaben ohne Gewähr. Stand: 21.5.2021. Diese Seite wird immer wieder aktualisiert. Hinweise bitte an simone@mallorcazeitung.es.