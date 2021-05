Alle aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca auf einen Blick

Wie es um die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln steht, ist ab sofort einer neuen Online-Übersicht der Balearen-Regierung zu entnehmen. Das am Dienstag (25.5.) auf einer Pressekonferenz vorgestellte "Dashboard", wie derlei Darstellungen in der Online-Welt genannt werden, gibt Auskunft über alle relevanten Corona-Indikatoren.

Auf insgesamt sechs Seiten finden sich die bislang verstreut veröffentlichten Fallzahlen, Inzidenz-Werte, Test-, Impf- und sonstigen Corona-Statistiken. Sie werden laufend aktualisiert und lassen sich sowohl für die Balearen insgesamt als auch für die einzelnen Inseln und die jeweiligen Gemeinden abrufen.

Der "visor covid-19" ist nur auf Katalanisch verfügbar, erschließt sich aber in den meisten Fällen auch jenen Nutzern, die die Inselsprache nicht verstehen. Eine Übersetzung wäre "eine gute Idee", so Corona-Sprecher Javier Arranz auf MZ-Nachfrage, geplant ist sie aber offensichtlich nicht. Das Portal lässt sich hier aufrufen.





So hoch ist derzeit die Inzidenz

Die Corona-Inzidenz die in der neuen Darstellung an erster Stelle angegeben wird ("Incidència Acumulada 14 D."), ist nicht die in Deutschland am meisten beachtete 7-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen), sondern die 14-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen). Sie beträgt derzeit balearenweit 40,54. Die 7-Tage-Inzidenz findet sich auf Seite 3 der Übersicht ("Incidència 7d") und beträgt für Mallorca und die Nachbarinseln derzeit 19,03.





So verstehen Sie die Datenübersicht

Seite 1 bietet eine Gesamtübersicht über die aktuelle Lage auf allen Inseln. In der linken Spalte sind die wichtigsten Zahlen zu den Balearen insgesamt aufgeführt: alle bisher bestätigten Fälle von Covid ("Total casos confirmats"), darunter die genannte 14-Tage-Inzidenz, die Gesamtzahl der Toten, die in Verbindung mit Covid-19 gestorben sind ("Defuncions totals"), neue positive PCR- und Schnelltests im Vergleich zum Vortag (PDIA+) sowie die Positivrate ("Positivitat 7 D").

Unten geht es dann um die verabreichten Impfdosen: "Dosis administrades" bezieht sich auf die Gesamtzahl. Sie berechnet sich aus der Summe der Bewohner, die die erste Dosis ("Primera dosis") erhalten haben, und denen, die bereits komplett geimpft sind ("Pauta completa"). Rechts wird die Situation auf jeder einzelnen Insel zusammengefasst, in der Reihenfolge: 14-Tage-Inzidenz, Todesfälle bisher, neue positive PCR- und Schnelltests im Vergleich zum Vortag, Positivitätsrate, Anzahl der Bewohner mit einer Dosis.

Seite 2 zeigt unter anderem die Entwicklung der 14-Tages-Inzidenzen nach Altersgruppe seit Beginn der Pandemie (Grafik "Incidència de 14 dias per grups d'edat"). Zudem ist rechts oben die Geschlechterverteilung der Verstorbenen nach Monaten aufgeführt ("Morts per mes / any"). "Dona" und die Farbe "Rot" steht für "Frau", "Home" und "Dunkelgrau" für "Mann". Bei "Franja Edat" können jeweils verschiedene Altersgruppen ausgewählt werden.

In der linken Spalte werden in denselben Farben und mit denselben Begriffen auch die Infizierten nach Geschlecht dargestellt. Derzeit (Stand: 25.5.) ist die Verteilung mit 49 Prozent Männern und 51 Prozent Frauen fast ausgeglichen. Im grauen Bereich darunter wird noch aufgeschlüsselt, wie viele der Verstorbenen Bewohner von Seniorenheimen waren ("Morts a residència"). Dafür die Prozentanzahl bei "si" / der Farbe "Schwarz" anschauen.



Wer etwa wissen will, wie hoch die 14-Tages-Inzidenz in den jeweiligen Gemeinden ist, wird auf Seite 3 fündig. Hier entweder auf die Karte die gewünschte Gemeinde ("Municipi") klicken oder sie unten durch Scrollen in der Liste suchen. Dann bei der 14-Tage-Inzidenz "IA14" schauen. Auch die Gesamtzahl der Infizierten wird Nutzern dann angezeigt ("casos" / "Total casos confirmats").

Eine ähnliche Übersicht, jedoch nach "Zonas básicas de salud" (ZBS, dt. Gesundheitsdistrikte) aufgeteilt, findet sich auf Seite 4. Für die Distrikte in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca gibt es hier eine eigene Karte zur Auswahl. Auch hier erscheint beim Drüberfahren mit der Maus die 14-Tage-Inzidenz. In der Tabelle unten werden zudem weitere Daten angezeigt, etwa die Fälle ("casos").

Auf Seite 5 geht es dann um die durchgeführten PCR- und Antigen-Tests. "Proves realitzades" gibt die Gesamtzahl an bisher durchgeführten Tests an, die Zahl darunter ("Noves PDIA+") jene, die am Vortag positiv ausfielen. Das Ringdiagramm ganz unten spezifiziert dann, um welche Art von Tests es sich handelt (Schnelltests, PCR-Tests oder serologische Tests). Für Nicht-Mediziner sind diese Angaben ebenso wie die zur Kurve der verschieden oft durchgeführten Tests im Monatsverlauf wohl eher zu vernachlässigen.

Alle konkreten Daten zur Impfsituation auf den Balearen liefert dann Seite 6. Neben der Anzahl an Geimpften wird hier auch aufgeschlüsselt, wie viele eine Impfung "verweigerten" ("Persones que rebutgen total"). Interessant ist darüber hinaus auch die Grafik rechts unten, die die Entwicklung der zumindest bereits mit einer Dosis Geimpften ("1 dosi acum.", Orange) sowie die der Vollgeimpften ("PPC acum.", Grau) angibt. /ck/sw