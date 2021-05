Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca (26.5.)

Tägliche Neuansteckungen auf den Balearen im vergangenen Monat in absoluten Zahlen (Stand 26.5.).

Von Dienstag auf Mittwoch (26.5.) hat das balearische Gesundheitsministerium 30 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert, 25 davon auf Mallorca, 3 auf Menorca, 1 auf Ibiza und 1 auf Formentera. Die 7-Tagesinzidenz auf Mallorca liegt bei 20,1. Die in Spanien meist als Grundlage genommene 14-Tage-Inzidenz steht auf dem Wert von 40,7. Für die Balearen insgesamt, also einschließlich der Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera liegt der 7-Tage-Wert bei 19,0 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner, die 14-Tages-Inzidenz bei 40,5.

Mallorca liegt seit dem 24. Februar kontinuierlich und stabil unter einer 7-Tage-Inzidenz von 35, jener Schwelle, die von der Bundesregierung vor Wochen für weitere Lockerungen in Deutschland vorgesehen war. Die vom Robert-Koch-Institut vorgenommene Einordnung als sogenanntes Risikogebiet sieht sogar einen Grenzwert von 50 oder mehr Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vor. Daher gelten die Balearen seit dem 14.3. in Deutschland auch nicht mehr als Risikogebiet.

Der sogenannte R-Wert liegt laut der Corona-Ampel des Cercle d'Economia de Mallorca im Sieben-Tages-Schnitt bei 0,85 (Stand 26.5.). Wenn die Zahl bei 1 liegt, steckt jeder Infizierte im Schnitt einen anderen Menschen an. Somit bleibt die Zahl der Kranken konstant. Bei einem Wert unter 1 wird die Ausbreitung abgebremst. Wenn die Zahl über 1 ist, verbreitet sich das Virus in der Bevölkerung mit wachsender Geschwindigkeit, die bis zum exponentiellen Wachstum führen kann.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen

Wie es um die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln steht, veröffentlicht die Balearen-Regierung seit Ende Mai tagesaktuell auf einem Online-Dashbord. Auf insgesamt sechs Seiten finden sich hier Fallzahlen, Inzidenz-Werte, Test-, Impf- und sonstige Corona-Statistiken. Sie können nach Inseln, Gemeinden oder auch nach bestimmten Zeitabschnitten gefiltert werden. Der "visor covid-19" (externer Direktlink) ist nur auf Katalanisch verfügbar, erschließt sich aber in den meisten Fällen auch jenen Nutzern, die die Inselsprache nicht verstehen. In dieser Meldung beschreiben wir, wie Sie sich auf dem Dashboard orientieren können.

So läuft die Impfkampagne

Auf der letzten von sechs Seiten zeigt das Dashboard den Stand der Impfkampagne an. Aktuell (Stand 26.5.) haben 38 Prozent der Bevölkerung auf Mallorca eine erste Impfdosis erhalten, bei 16 Prozent der Bevölkerung ist die Impfung abgeschlossen. 7.776 Personen haben die Impfung verweigert.

Balearenweit sehen die Zahlen ähnlich aus. 37,2 Prozent erhielten mindestens eine Spritze, bei 15,6 Prozent ist die Impfung abgeschlossen. 10.118 Personen verweigerten die Impfung.

Testergebnisse

In den vergangenen 24 Stunden sind auf den Balearen 3.260 Tests durchgeführt wurden. Die 30 Positivtests von Dienstag auf Mittwoch (26.5.) machen eine Quote von 0,92 Prozent aus.

Die Gesundheitsbehörde dokumentierte keinen neuen Todesfall. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie auf den Inseln 840 Menschen mit oder an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Hintergrund: Wie kann ich auf Mallorca einen Corona-Test machen?



Das ist die Lage im Gesundheitssystem

Das balearische Gesundheitsministerium meldete zur Zeit (26.5.) 662 derzeit behandelte Covid-19-Patienten. 30 von ihnen auf normalen Stationen im Krankenhaus behandelt, 12 weitere liegen auf Intensivstation. Auf der Insel Mallorca sind es 10 Patienten auf Intensivstation, 21 weitere auf normalen Stationen.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf den Balearen 60.098 Covid-19-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der durchgeführten PCR- und Schnelltests betrug am Mittwoch (26.5.) 1.349.170.

Das sagt die Corona-Ampel

Der Think-tank "Cercle de Mallorca" hat im Herbst 2020 eine sogenannte Corona-Ampel veröffentlicht, auf der täglich anhand der Daten des spanischen und des balearischen Gesundheitsministeriums die aktuelle Corona-Lage auf den Inseln anschaulich wird. Es sind mittlerweile sechs Indikatoren, um Einheimischen und Besuchern auf einen Blick zu ermöglichen, wie derzeit die Situation auf den Inseln ist: die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, die Positivrate der durchgeführten Coronatests, die Belegung der Intensivbetten, die Qualität des Gesundheitssystems sowie der Anteil der geimpften Bevölkerung.

Derzeit (Stand 26.5.) steht die Ampel beim Anteil der geimpften Bevölkerung auf Rot, der 7-Tage-Inzidenz, beim R-Wert, der Positiv-Rate, der Belegung der Intensivbetten sowie der Qualität des Gesundheitssystems auf Grün:

So läuft es bei der Einreise nach Mallorca

Bei ankommenden Passagieren auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wird die Temperatur automatisch mit einer Wärmebildkamera gemessen. Ein Corona-Test wird erst im Verdachtsfall vorgenommen.

Mallorca-Urlauber müssen sich vor der Einreise in Spanien einem PCR-Test unterziehen und sich registrieren. Geimpfte sind ab dem 7. Juni von der Testpflicht befreit. Flugreisende müssen ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen (www.spth.gob.es). Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies könne auch über die entsprechende kostenlose App erfolgen, heißt es. Über sonstige Bestimmungen für Reisen zwischen Deutschland und Mallorca informiert Sie dieser Artikel.