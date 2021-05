Balearen erhalten Rekordmenge an Corona-Impfstoff

War am Samstag an der Reihe: die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol bei der Impfung mit Biontech-Pfizer.

War am Samstag an der Reihe: die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol bei der Impfung mit Biontech-Pfizer. Foto: CAIB

Das balearische Gesundheitsministerium hat am Sonntag (30.5.) darüber informiert, dass die Inseln kommende Woche zwischen Montag und Mittwoch 116.390 Impfdosen erhalten werden. Das sei die bislang größte wöchentliche Lieferung seit Beginn der Impfkampagne.



Die Impfstoffe verteilen sich auf Pfizer (66.690 Dosen, davon 51.480 für Mallorca), AstraZeneca (33.100 Dosen, davon 27.100 für Mallorca), Janssen (9.000, davon 7.000 für Mallorca) und Moderna (7.600, davon 6.300 für Mallorca).



Neues Impfzentrum in Son Espases

Bones notícies per a Balears. La setmana vinent rebrem una partida rècord de 116.400 dosis -el doble que fins ara-. S'habilitarà Son Espases com a centre de vacunació massiva i podrem accelerar administrant fins a 16.500 dosis diàries en el conjunt de les Illes, més que mai. pic.twitter.com/ZhKR1LEvf4 — Francina Armengol (@F_Armengol) May 30, 2021

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol gratulierte sich selbst auf Twitter für die "guten Nachrichten" und verwies darauf, dass die Lieferung es ermögliche, einin Son Espases zu eröffnen. Außerdem erlaube die Rekordmenge an Impfstoff, das Maximum an täglich verabreichten Impfungen von unter 15.000 auf durchschnittlichzu erhöhen.Das Gesundheitsministerium sieht vor, mehr als 70.000 Dosen an Menschen zu vergeben, die ihre erste Impfung schon erhalten haben, und 46.000 Dosen füreinzusetzen, darunter auch die 9.000 Dosen von Janssen, die keine zweite Impfung erfordern.Die Mehrheit davon solle für die Impfung der zwischengeborenen Bevölkerung bestimmt sein, die seit Donnerstag (27.5.) einen Online-Termin über das Portal Bitcita beantragen kann. Dabei kam es anfangs zu einem großen Andrang und einer Überlastung der Server . Laut dem Gesundheitsministerium haben inzwischen aber 30.000 Personen aus dieser Gruppe einen Impftermin, und eine von drei Personen dieser Jahrgänge soll damit ihre erste Dosiserhalten. /bro