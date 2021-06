Die Tage der Maskenpflicht im Freien sind gezählt

Die Tage der allgemeinen Maskenpflicht im Freien sind gezählt, auf Mallorca und in ganz Spanien. Die Gesundheitsminister der spanischen Regionen werden über dieses Thema ab Mittwoch (2.6.) in einer Videokonferenz debattieren. Der Chefvirologe der spanischen Regierung, Fernando Simón, äußerte sich am Montag (31.5.) folgendermaßen zu dem Thema: "Wenn die aktuelle Entwicklung [fallender Ansteckungszahlen] weitergeht, wenn die Bürger verstehen, dass man noch eine Weile Vorsichtsmaßnahmen einhalten muss, könnte es gegen Mitte oder Ende Juni oder wahrscheinlich Anfang Juli möglich sein, die Maskenpflicht im Freien aufzuheben." In jedem Fall plädierte Simón dafür, eine einheitliche Entscheidung für ganz Spanien zu treffen.

Offiziell angestoßen hatte die Debatte der Ministerpräsident der spanischen Region Kastilien-La Mancha, Emiliano García Page, als er am Montag (31.5.) erklärte, dass man "fest entschlossen ist, die Maske im Freien" unnötig zu machen. Es folgte eine Kettenreaktion der verschiedenen Ministerpräsidenten der spanischen Regionen. Galicien und Madrid plädierten für Aufhebung der Maskenpflicht, die Balearen und Andalusien äußerten sich eher zurückhaltend.

"Derzeit befürworten die Balearen noch nicht, dass man die Masken abnehmen kann", so die für ihre vorsichtige Corona-Politik bekannte sozialistische Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, beim Besuch eines Labors der Gesundheitsbehörde am Montag. "Wir sind dabei, nach und nach unser Leben zu normalisieren, und wenn es soweit ist, werden wir sie im Freien abnehmen können", sagte sie.

Das letzte Wort hat in der Sache die spanische Regierung, denn die allgemeine und ziemlich strenge Maskenpflicht im Freien ist in einem spanischen Gesetz einheitlich geregelt. Um sie aufzuheben wäre eine Verordnung der spanischen Regierung notwendig. Die Linksregierung will die Debatte in der wöchentlichen Gesundheitsministerkonferenz führen und gegen Mitte Juni eine Entscheidung treffen. /tg

