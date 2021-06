16- bis 29-Jährige aufgerufen: Mallorca beschleunigt Impfkampagne

Die Balearen-Regierung drückt beim Impfprozess auf Mallorca auf die Tube. Die strenge Priorisierung nach Altersstufen wird zwar nicht aufgegeben. Dafür macht man aber schneller als ursprünglich geplant auch Impfangebote für jüngere Menschen. Bereits ab Mittwoch (30.6.) sollen sich Personen im Alter zwischen 16 und 29 Jahren zur Erstimpfung anmelden können, wie die für die Leiterin der Kampagne auf den Balearen, Eugenia Carandell, am Dienstag (29.6.) auf einer Pressekonferenz mitteilte. Erst am Vortag hatte man die die 30- bis 34-Jährigen aufgerufen.

Auch bei der Zweitimpfung mit Astrazeneca beschleunige man den Prozess. Die Wartezeit zwischen den beiden Spritzen werde von zwölf auf zehn Wochen herabgesetzt. Hintergrund ist die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus, gegen die erst nach einer zweiten Impfung ein ausreichend hoher Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bestehe. Insbesondere Menschen über 60 Jahren, die noch auf eine Zweitimpfung warten, sollten sich in der Zwischenzeit möglichst vorsichtig verhalten so Carandell. "Kein Abstand, keine Maske, keine Vorsichtsmaßnahme kann zu viel sein", ermahnte die Leiterin der Impfkampagne. Sie appellierte dabei auch an junge Leute, die mit älteren Menschen zusammenleben, um deren Gesundheit nicht in Gefahr zu bringen.

So läuft die Beschleunigung praktisch ab

Für die 16- bis 29-Jährigen werden am Mittwoch (30.6.) ab 15 Uhr die ersten Impftermine im Portal BitCita freigeschaltet. Gleichzeitig gibt es auch weiterhin Termine für 30- bis 34-Jährige und ältere Jahrgänge, die bislang zum Impfen aufgerufen waren. Junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren sind zur Zeit die Altersstufe, die aufgrund ihrer hohen Mobilität und vergleichsweise vielen sozialen Kontakten zu den Personengruppe mit der höchsten Inzidenz von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Beim Vordatieren der Zweitimpfung mit Astrazeneca gilt folgendes Vorgehen. Wer ohnehin einen Termin in den kommenden Tagen hat - einschließlich dem 14. Juli - behält den Impftermin ohne Änderungen bei. Alle diejenigen, die einen Termin ab dem 15. Juli oder später haben, dürfen, sofern sie das wünschen, ohne neue Terminvereinbarung exakt zwei Wochen vor ihrem eigentlichen Termin erscheinen. "Wenn ich einen Termin am Donnerstag, 15. Juli, um 11 Uhr im Impfzentrum Germans Escales habe, kann ich stattdessen am 1. Juli zur gleichen Zeit am selben Ort erscheinen, ohne einen neuen Termin zu vereinbaren", erklärte Carandell. Es gebe ausreichend Impfstoff für jeden. "Die Zeiten der Impfstoffknappheit sind vorbei", stellte Carandell klar. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.