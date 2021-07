Die ursprünglich in Indien erstmals festgestellte Delta-Variante ist auch auf Mallorca und den Nachbarinseln die inzwischen dominante Mutation des Coronavirus. Laut am Donnerstag (8.7.) von der balearischen Gesundheitsbehörde bekannt gegebenen Daten machte sie in dem jüngsten Schub der auf den Inseln analysierten Proben 56 Prozent der Gesamtzahl aus. Insgesamt waren 74 Proben analysiert worden, in 42 von ihnen handelte es sich um die Delta-Variante des Virus.

Delta löst damit als dominante Virus-Mutation die Alpha-Variante ab. Die ursprünglich als "britische" Variante bezeichnete Mutation machte 32 Prozent der Proben aus (24 Fälle). 6 weitere Fälle ordnete die Mikrobiologie des Krankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca der sogenannten Iota-Variante zu.

Auf Mallorca war der Anteil der Delta-Variante noch etwas höher. Von den 64 ausgewerteten Proben wurden ihr 38 zugeordnet (59,3 Prozent). In 20 weiteren Fällen handelte es sich um die Alpha-Variante (31,2 Prozent), in 6 um Iota (9,3, Prozente).Die Entwicklung ähnelt der anderswo: Auch in Deutschland macht die Delta-Variante laut Robert-Koch-Institut inzwischen knapp zwei Drittel aller analysierten Proben aus.