Der rezeptfreie Verkauf von Corona-Schnelltests für den Selbstgebrauch soll nun auch in Spanien freigegeben werden, zunächst ausschließlich in der Apotheke. Das verkündete die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darias am Dienstag (13.7.) im Gesundheitsausschuss des Kongresses, nachdem die politische Entscheidung für diesen Schritt bereits im Mai gefallen war. Damit wolle man schneller die wahrscheinlich hohe Zahl an symptomfreien Coronafällen entdecken und somit die schnell steigende Inzidenz in den Griff bekommen.

Die Verordnung zur Freigabe soll kommende Woche vom Kabinett in Madrid verabschiedet werden. Auch auf Mallorca wird man demnach bald Selbsttests in der Apotheke kaufen können. Bislang werden Tests in Spanien ausschließlich durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt.

"Es ist wichtig, Selbstdiagnose-Möglichkeiten zu schaffen, weil die Rezeptpflicht beim Verkauf von Tests eine Hürde darstellt", sagte Darias. Anders als in Deutschland wird in Spanien bislang fast nur auf Anordnung der Gesundheitsbehörden getestet. Eine der Ausnahmen ist das Test-Angebot für Flugreisende, die vor Abflug einen Corona-Zertifikat benötigen.

Durch die Selbsttests könne man insbesondere die Testquote unter jungen Menschen in der Altersgruppe zwischen 16 und 29 steigern, die in der aktuellen neuen Corona-Welle den größten Teil der Neuansteckungen ausmachen, so Darias.

Die Zulassung von Antigen-Selbsttests hatten mehrere spanische Regionen, darunter Madrid, bereits vor Monaten gefordert. Das spanische Gesundheitsministerium hatte den Schritt zunächst mit der Begründung abgelehnt, dass nicht ausreichend Tests zur Verfügung stünden und diese vom Gesundheitspersonal gebraucht würden. Diese Limitierung sei nun nicht mehr gegeben, deshalb könne man den Verkauf nun freigeben. /tg