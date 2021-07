Seit Mittwoch (21.7.) gibt es Antigentests zur Selbstanwendung rezeptfrei in den Apotheken auf Mallorca. Die Preise für die Tests in Spanien soll sich zwischen sechs und zehn Euro bewegen. Bei einem Testanruf in der Farmacia Llull im Santa-Catalina-Viertel teilte eine Mitarbeitern auf MZ-Anfrage mit, dass der Test im Einzelpack erst ab Donnerstag wieder für circa acht Euro erhältlich ist. Der Fünferpack kostet 21,80 Euro.

Bei der Farmàcia 24 Hores im Carrer de la Balanguera, 15, in Palma waren die Tests für 9,95 Euro pro Einzelstück bereits am Mittwoch schon wieder ausverkauft. Erst in einer Woche erwarte man eine neue Lieferung. Ob der Preis dann derselbe ist, konnte die Mitarbeiterin nicht garantieren.

Das spanische Gesundheitsministerium hatte am Dienstag (20.7.) ein entsprechendes Gesetz für den rezeptfreien Verkauf der Selbsttestes verabschiedet. Laut Regierungssprecherin Isabel Rodríguez können angesichts der steigenden Ansteckungszahlen so alle Bürger selbst präventiv handeln. Falle ein Test positiv aus, müssen die Tester unverzüglich die öffentlichen Gesundheitszentren oder die Info-Covid-Hotline kontaktieren, um sich das Ergebnis bestätigen zu lassen und eventuell registriert zu werden, so die Sprecherin weiter.

Durch die frei erhältlichen Selbsttests könnten Verdachtsfälle oder solche, bei denen die Patienten keine Symptome zeigen, schneller aufgedeckt werden, insbesondere unter den 12- bis 29-Jährigen. Diese Altersgruppe macht derzeit die meisten Positiv-Fälle aus. Auch die Gesundheitszentren sollen durch die Selbsttests entlastet werden.

In Deutschland sind die Selbsttests schon seit Monaten erhältlich, sogar im Supermarkt.

Die Zulassung von Antigen-Selbsttests hatten mehrere spanische Regionen, darunter Madrid, bereits vor Monaten gefordert. Das spanische Gesundheitsministerium hatte den Schritt zunächst mit der Begründung abgelehnt, dass nicht ausreichend Tests zur Verfügung stünden und diese vom Gesundheitspersonal gebraucht würden. Diese Limitierung sei nun nicht mehr gegeben, deshalb könne man den Verkauf nun freigeben, hieß es. /sw