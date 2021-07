Die Gesundheitsbehörden auf Mallorca haben weiterhin Schwierigkeiten, die vielen positiven Corona-Fälle zu betreuen. So berichtet die Rezeptionistin eines Hotels in Cala Ratjada, dass dort untergebrachte Urlauber trotz eines positiven Corona-Tests keinerlei Anweisungen seitens des Gesundheitsamts bekommen. Der MZ sind auch noch andere Fälle bekannt, in denen Urlaubern die Quarantäne im normalen Hotelzimmer verbringen.

In dem Hotel in Cala Ratjada hatte eine Holländerin, die mit ihrer Mutter im Urlaub auf der Insel ist, wegen eines Kontakts zu einer positiv getesteten Person einen PCR-Test machen lassen. Dieser fiel am Samstag (17.7.) positiv aus. Die Mutter war negativ. „Wir haben uns an das Protokoll gehalten und die Hotline Info-Covid angerufen. Es dauerte bis Mittwoch, ehe wir jemanden erreicht haben“, berichtet die Rezeptionistin.

Dann seien zwar die Daten der Urlauber aufgenommen worden, mehr aber sei nicht passiert. „Als wir am Freitag noch mal anriefen und nachfragten, wie es denn weitergehen soll, meinte ein Mitarbeiter, dass wir auf einen Anruf warten sollen. Der kam bis heute nicht, und die zehn Tage für die Quarantäne sind fast um“, so die Deutsche am Montag (26.7.).

Auf MZ-Nachfrage bei einer Sprecherin der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut hieß es am Montag lediglich, dass aktuell 268 Personen im Quarantäne-Hotel Palma Bellver untergebracht seien. Dort ist Platz für knapp 300 Personen. Offenbar wird eine Notreserve für dringende Fälle frei gehalten. Ein zweites offizielles Quarantäne-Hotel, das Pabisa Sofia an der Playa de Palma, ist am Mittwoch (28.7.) in Betrieb genommen worden. Hier gibt es nun weitere 106 Zimmer für Personen, die nicht zu Hause in Quarantäne gehen können.

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“, so die Rezeptionistin von Cala Ratjada. „In den Hotels von Cala d’Or betrifft es weitere zehn Urlauber. Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums sagte mir, dass die Lage an der Playa de Palma noch schlimmer sei.“ Dabei sei es ein Glück gewesen, dass in dem Haus in Cala Ratjada überhaupt noch Zimmer frei gewesen seien. „Sonst hätten wir die Leute auf die Straße setzen müssen.“ Vorbereitet auf einen solchen Fall ist das Hotel nicht. „Wir rufen vorher an und stellen das Essen vor die Tür. Wir schützen uns mit Maske und Handschuhen. Zum Glück haben die anderen Gäste noch nichts von dem Fall mitbekommen.“

Bei den großen Hotelketten hat man sich auf derartige Situationen eingestellt. Bei der Riu-Kette etwa waren am Dienstag (27.7.) laut einer Sprecherin drei holländische Urlauber in Quarantäne. „In allen Hotels haben wir eine eigene Etage für mögliche Corona-Fälle eingerichtet“, so die Sprecherin. Für Mitarbeiter stünden Ganzkörper-Schutzanzüge bereit.