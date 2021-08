Um Platz für weitere Neuaufnahmen zu schaffen, lagert das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca nun einige der Patienten in private Kliniken aus. Außerdem werden nicht dringende Operationen weiterhin abgesagt und die Stationen so umstrukturiert, dass mehr Corona-Patienten aufgenommen werden können.

Während die Anzahl der Ansteckungen auf Mallorca ihren Höhepunkt scheinbar überschritten hat, steigen die Einlieferungen ins Krankenhaus weiterhin. Täglich kommen etwa 10 bis 11 neue Krankenhauspatienten hinzu. Die Zahl der zwischenzeitlich genesenen und daher entlassenen Covid-Patienten liege darunter, hieß es am Montag (2.8.) in Son Espases.

Nicht unbedingt notwendige chirurgische Eingriffe werden deshalb auf spätere Zeitpunkte verschoben. Bei Ankunft in der Notaufnahme prüfe man zudem die Covid-Patienten darauf, ob man sie nach bestimmten Kriterien auf die Privatkliniken verlegen kann. Die zur Zeit wenig belegte Pädiatrie von Son Espases soll zudem einige jüngere Covid-Patienten unter 25 Jahren aufnehmen. Die Krankenhaus-Mitarbeiter wurden noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass sie im Privatleben Veranstaltungen meiden sollen, die ein hohes Ansteckungsrisiko mit sich bringen.

Mallorca und die übrigen Balearen-Inseln Menorca, Ibiza und Formentera durchleben gerade ihre fünfte Coronawelle, bei der es nun erste Anzeichen eines langsamen Abklingens gibt. Die Situation in den Krankenhäusern ist angespannt. Über das aktuelle Infektionsgeschehen auf der Insel informieren wir Sie tagesaktuell unter diesem Link. /tg