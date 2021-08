Nachdem bekannt wurde, dass Schwangere ein höhes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, rufen die Gesundheitsbehörden auf Mallorca diese Bevölkerungsgruppe nun zu einer besonderen Impfkampagne auf. Wer schwanger ist, kann sich ab Mittwoch (4.8.) eine Woche lang (bis Dienstag 10.8.) ohne vorige Terminabsprache impfen lassen.

Für diese außerordentlichen Impftermine stehen drei Zentren zur Verfügung: das alte Krankenhaus Son Dureta in Palma, das Impfzentrum an der Pferdelaufbahn Manacor und die Sporthalle Polideportivo Mateu Cañellas in Inca. Auch auf den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera stehen Impfzentren bereit. Jeweils nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr können sich die Frauen an diesen Stellen ohne jegliche Voranmeldung eine Impfung verabreichen lassen.

Das Gesundheitsamt der Balearen fordert Schwangere explizit auf, das Angebot wahrzunehmen. Schwangere hätten ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Ein schwerer Krankheitsverlauf könne zu ungewollten Frühgeburten und anderen ernsthaften Komplikationen der Schwangerschaft führen, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsdienstes. In den USA seien bis zum 7. Juni 120.000 Schwangere geimpft worden, ohne dass dies zu Problemen geführt habe. Auch stillende Mütter könnten beruhigt sein. In der Muttermilch habe man keinerlei Bestandteile des Impfstoffs dafür aber schützende Antikörper gegen die Krankheit entdeckt. /tg