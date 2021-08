Dem Aufruf der balearischen Gesundheitsbehörden, dass sich Schwangere auf Mallorca und den Nachbarinseln unbedingt impfen lassen sollten, sind am ersten Tag der Kampagne am Mittwoch (4.8.) gleich 97 Frauen gefolgt. Sie nahmen das Angebot an, sich ohne vorige Terminabsprache eine Erstimpfung in einem der sieben Impfzentren geben zu lassen.

Auf Mallorca stehen die Impfzentren am ehemaligen Krankenhaus Son Dureta, an der Pferdelaufbahn Manacor und in der Sporthalle Polideportivo Mateu Cañellas in Inca zur Verfügung. Um sich ohne Termin impfen zu lassen, sollten die Frauen nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr kommen. Das Angebot gilt vorerst bis Dienstag (10.8.).

Das Gesundheitsamt der Balearen fordert Schwangere explizit auf, das Angebot wahrzunehmen. Schwangere hätten ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Ein schwerer Krankheitsverlauf könne zu ungewollten Frühgeburten und anderen ernsthaften Komplikationen der Schwangerschaft führen, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsdienstes. In den USA seien bis zum 7. Juni 120.000 Schwangere geimpft worden, ohne dass dies zu Problemen geführt habe. Auch stillende Mütter könnten beruhigt sein. In der Muttermilch habe man keinerlei Bestandteile des Impfstoffs, dafür aber schützende Antikörper gegen die Krankheit entdeckt. /