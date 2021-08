Die Gesundheitsbehörde auf Mallorca hat das Angebot der Corona-Impfungen ohne Termin bis Ende August verlängert. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Sonntag (15.8.) hervor. Deutsche Residenten, die nicht auf der Insel gemeldet sind, schauen weiterhin in die Röhre.

Am vergangenen Mittwoch hat die Gesundheitsbehörde mit den Spritzen ohne Termin angefangen. Das Angebot wurde von vielen Leuten wahrgenommen. 6.855 Personen auf den Balearen holten sich so die erste Spritze ab, 17.256 die zweite Impfung.

Das terminlose Impfen gibt es in den Impfstationen Son Dureta (Palma); Polideportivo Mateu Cañellas (Inca); Hipódromo de Manacor; Recinte Firal (Mahón), Centre Polivalent Canal Salat (Ciutadella); Recinto Ferial (Ibiza) und Hospital de Formentera.

Interessierte müssen montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr vorstellig werden, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr (auf Formentera gibt es die Spritze auch am Wochenende nur bis 14 Uhr). Mitzubringen ist der Personalausweis. Die Spritze bekommen alle Residenten der Balearen und Personen, die aus familiären oder arbeitstechnischen Gründen gerade auf der Insel sein müssen. Wer keine Tarjeta Sanitaria hat, bekommt keine Impfung. So lautete zuletzt die klare Ansage von der Leiterin der Impfkampagne Eugenia Carandell. "Wenn die steuerlichen Gründe ausreichend sind, um sich hier nicht anzumelden, dürfte ein Flugticket (zurück in ihr Heimatland, Anm.d.Red.) nicht außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegen." /rp