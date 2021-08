"Die Impfung ist die einzige Art und Weise, wie wir die Pandemie besiegen können", appellierte die Leiterin der Impfkampagne auf den Balearen Eugènia Carandell am Donnerstag (19.8.) noch einmal in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Den Effekt der Impfung könne man eindeutig an den Zahlen ablesen. Neun von zehn Patienten auf den Intensivstationen der Insel-Krankenhäuser seien nicht komplett geimpft. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem 70 Prozent der Inselbevölkerung ab zwölf Jahren inzwischen komplett geimpft sei.

Ein weiterer Hinweis auf die Wirkung der Impfkampagne sei der Prozentsatz der Covid-Infizierten, die im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Der Anteil sei von 7,1 Prozent im Januar 2021 auf derzeit 2,5 Prozent gesunken. Die Zahl der Covid-Kranken, die zur Versorgung auf Intensivstation müssen, sank von 0,7 Prozent auf 0,2 Prozent. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Bei den aktuellen Infektionszahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln wären die Krankenhäuser der Balearen ohne Impfkampagne so voll, dass erneut drastische Lockdown-Maßnahmen notwendig wären.

Die Zahl der Sterbefälle ist der Anteil der Covid-Patienten, die an der Krankheit sterben. Im Januar waren es 1,7 Prozent der positiv getesteten. Nach etwas über sieben Monaten Impfkampagne sei der Prozentsatz auf 0,1 Prozent gesunken.

Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Personen, die zur Zeit auf Intensivstation liegen, gehören der Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen an. Dies sei die Altersgruppe, bei der es am schwierigsten sei, eine hohe Impfquote zu erreichen, erklärte die Leiterin der Kampagne. Aktuell liegen in den Inselkrankenhäusern 77 Personen auf Intensivstation. /tg