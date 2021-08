In einem Seniorenwohnheim auf Mallorca haben sich sechs Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die balearische Gesundheitsbehörde meldete den neuen Infektionsherd in der Residenz Oms-Sant Miquel in Palma de Mallorca. Die Fachkräfte brachten die Infizierten wegen ihres hohen Alters in ein Krankenhaus, bisher weisen alle sechs aber nur leichte Symptome auf. Um weitere mögliche Infektionen aufzudecken, wurden auch alle anderen Bewohner sowie die Mitarbeiter am Dienstag (24.8.) auf Covid-19 getestet.

Nach dem Anlaufen der Impfkampagne und den zeitweise sehr strengen Auflagen in Seniorenresidenzen hatte es auf den Balearen über mehrere Monate keine Corona-Fälle mehr in Altenheimen gegeben. In den vergangenen Wochen - wohl auch wegen der Deltavariante - traten aber immer wieder vereinzelte Fälle auf. Schlagzeilen machte Anfang August vor allem die hohe Zahl an Fällen in dem Wohnheim Llar de Majors in Calvià, wo 20 Fälle aufgedeckt wurden.

Aktuell gehören auf Mallorca und den Nachbarinseln 21 Bewohner von Seniorenheimen zu den aktiven Corona-Fällen, hinzu kommen 36 positiv getestete Mitarbeiter. Auf Mallorca sind neben der Residenz Oms-Sant Miquel und dem Wohnheim Llar de Majors in Calvià (aktuell noch zehn Bewohner und ein Mitarbeiter positiv) auch in den Residenzen Fontsana (ein Bewohner und ein Mitarbeiter) und Sant Pere y Sant Bernat (ein Bewohner) in Palma Corona-Fälle dokumentiert. /somo