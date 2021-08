Die Coronazahlen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln fallen weiterhin langsam, aber kontinuierlich. Gleichzeitig steigt der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung, allerdings inzwischen sehr gemächlich. Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez hat deshalb am Freitagmittag (27.8.) bei einer Pressekonferenz einmal mehr eindringlich dazu aufgefordert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Speziell in den Altersgruppen 20 bis 29, wo bisher lediglich 63 Prozent eine Impfung bekommen haben, sowie in der Gruppe 30 bis 39, wo es etwas über 64 Prozent sind, sei die Immunisierung bisher weniger verbreitet als in der Gesamtbevölkerung, wo der Prozentsatz der mit einer Dosis geimpften Personen auf Mallorca inzwischen bei 80 Prozent liegt.

"Vorbildlich" verhielten sich dagegen die jüngeren Leute zwischen 16 und 19, sagte Gómez. "Von ihnen haben bereits 75 Prozent die erste Dosis erhalten." Das sei einMeilenstein auch angesichts des am 9. September startenden Schuljahres. Insgesamt, so Gómez, seien auf den Balearen inzwischen 1,5 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Allein in den zurückliegenden sieben Tagen seien 45.000 Impfdosen injiziert worden, über 17.000 davon bei Personen, die ohne vorherige Terminvereinbarung in den Impfzentren erschienen waren.

Nichtsdestotrotz genügten die Anstrengungen noch nicht, sagte Gómez. Denn die vermeintliche Herdenimmunität von 70 Prozent sei durch die Delta-Variante ja längst hinfällig. Nötig sind laut Experten angesichts der hochansteckenden Mutation zwischen 85 und 90 Prozent Impfquote in der Bevölkerung. Deshalb liege es in der Verantwortung eines jeden einzelnen, sich noch möglichst schnell impfen zu lassen, sofern noch nicht geschehen. Dass die Delta-Variante sich rasend schnell verbreite, habe man unter anderem auch in den Sommercamps gesehen. "In manchen Camps waren nach einer konkreten Aktivität alle Kinder der entsprechenden Gruppe infiziert", sagte Gómez.

Auch der Corona-Sprecher der Balearen, Javier Arranz, gab eine Einschätzung zur Corona-Lage auf den Inseln ab. Demnach befinden sich die Balearen weiterhin in einer Tendenz "klar fallender Zahlen". Allerdings dauere es in dieser fünften Welle lange, bis die Zahlen tatsächlich spürbar sänken. Die Positivquote der Tests über die vergangene Woche habe bei 5,27 Prozent gelegen - "und damit sehr nahe an den 3 bis 4 Prozent, die die Experten als niedriges Risiko einschätzen", sagte Arranz. Genau wie die Zahl der Infizierten sinke auch langsam die Zahl der Patienten im Krankenhaus, wenn auch wie immer zeitverzögert.

Gestiegen waren zuletzt wieder die Infektionszahlen in Seniorenheimen. Derzeit sind dort 17 Menschen positiv auf das Virus getestet, 29 Angestellte sind ebenfalls infiziert. Im Gesundheitswesen sind derzeit 66 Angestellte mit Covid-19 infiziert, 108 befinden sich in Quarantäne (darin sind die 66 Infizierten enthalten). /jk