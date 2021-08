75,2 Prozent der Zielgruppe ab zwölfJahren ist auf Mallorca bereits gegen Covid-19 immunisiert - zwar nicht gegen eine Ansteckung, aber weitgehend gegen einen schweren Verlauf der Krankheit. Der Rückgang der Nachfrage an Impfungen ist allerdings derzeit so massiv, dass 281.848 Impfdosen in den Kühlschränken der Gesundheitsbehörde lagern. Bereits seit einigen Wochen ist eine deutliche Verlangsamung bei der Impfkampagne spürbar, der Prozentsatz der einfach Geimpften steigt kaum noch an.

Die restlichen Balearen-Inseln kommen derzeit auf eine Immunisierungsrate von 74,4 Prozent. Für Montag (30.8.) wird nun erwartet, dass auch insgesamt auf den Balearen die 75-Prozent-Quote erreicht wird.

Im internationalen Vergleich stehen die Balearen damit gut da, wie das "Diario de Mallorca" feststellt. Demnach sind in Großbritannien bisher rund 61 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft (im Falle des Impfstoffs von Johnson & Johnson reicht derzeit eine Dosis), in Frankreich gut 57 Prozent und in Italien 59,5 Prozent. Auch gegenüber Deutschland mit einer Quote von 60 Prozent sieht die Lage gut aus, wenngleich in Deutschland die Gesamtbevölkerung auf die Zahl der Geimpften umgelegt wird, und nicht die Zielgruppe ab 12 Jahren. Dennoch ergibt sich auch, wenn man die Bevölkerungsgruppe unter 12 aus der Gesamtzahl herausrechnet, lediglich eine Immunisierung von rund 68 Prozent und damit weniger als auf den Balearen.

Insgesamt wurden auf den Inseln seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember 2020 gut 1,5 Millionen Dosen der Impfstoffe von Biontech-Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson verimpft. Das genügte bis Stand Sonntagabend (29.8.) für 774.650 Personen.

Ziel ist nun, vor allem angesichts des am 10. September beginnenden Schuljahres, noch möglichst viele Jugendliche zu impfen und die Quote der Über-12-Jährigen mit kompletter Immunisierung auf 80 Prozent zu heben. Die Altersgruppe der 16-bis 19-Jährigen war in den zurückliegenden Wochen am stärksten auf das Impfangebot angesprungen. Inzwischen sind bereits über 70 Prozent von ihnen zumindest einmal geimpft. 66 Prozent von ihnen haben bereits die doppelte Dosis erhalten und damit prozentual mehr als in den Altersgruppen 20 bis 29 sowie 30 bis 39 Jahre. /jk