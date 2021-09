Die balearische Gesundheitsbehörde hat am Donnerstag (9.9.) ein Corona-Testzentrum in Palmanova (Gemeinde Calvià) vorsorglich geschlossen. Wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtet, könnten "diverse schwere Verstöße" gegen die Auflagen vorliegen. Offenbar hatte das Testcenter, das nicht zu den großen Ketten gehört, keine Genehmigung. In Palmanova urlauben vor allem Briten, sie müssen weiterhin vor ihrer Rückreise einen Corona-Test machen, selbst wenn sie bereits doppelt geimpft sind.

Das vorsorglich geschlossene Corona-Testcenter war erst seit wenigen Wochen in Betrieb. Ob tatsächlich Verstöße vorliegen, muss erst noch untersucht werden. Wie auch anderswo ist es mit der Pandemie auf Mallorca zu einem Wildwuchs an Testcentern gekommen. Allerdings hat inzwischen infolge der gelockerten Reiseauflagen und der immer größeren Zahl an genesenen oder vollständig geimpften Reisenden hier ein scharfer Verdrängungswettbewerb eingesetzt.

Zwar gibt es auf der Insel anders als in Deutschland keine kostenlosen Bürgertests, aber dafür sind die Preises seit Mai gedeckelt. Antigentests dürfen nicht mehr als 30 Euro, PCR-Tests nicht mehr als 75 Euro kosten.

