Erneut ist es in einem Seniorenheim in Palma de Mallorca zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Balearen-Regierung am Freitag mitteilte, sind in der Residenz Boranco 23 Bewohner sowie 4 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, hat die Gesundheitsbehörde nun die Kontrolle über die private Einrichtung übernommen.

Von den 23 Erkrankten befänden sich derzeit 13 im Krankenhaus, heißt es in einer Mitteilung. Überwacht würden auch 52 Erstkontakte. Der Ausbruch sei am Mittwoch (8.9.) von der Seniorenresidenz mitgeteilt worden, daraufhin habe man alle Bewohner und Mitarbeiter getestet.

In diesem Jahr haben Balearen-Regierung und Inselräte nach ähnlichen Ausbrüchen bereits die Kontrolle über drei Seniorenresidenzen auf Mallorca und einer auf Ibiza übernommen. Mindestens 20 Tage lang müssen Mitarbeiter und Bewohner in diesen Fällen den Anweisungen eines von den Behörden ernannten Koordinators Folge leisten. /ck