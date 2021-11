Die Corona-Impfung gibt es zum Black Friday auf Mallorca sozusagen im Sonderangebot. Der Pikser ist zwar so schon kostenlos, doch zum erwarteten Kaufrausch kann er nebenbei beim Shoppen schnell abgeholt werden. Der Impfbus ist in der kommenden Woche von Montag (22.11.) bis Sonntag (28.11.) am Einkaufszentrum Fan stationiert.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, können sich Interessierte die Erstimpfung am Einkaufszentrum abholen. Der Bus passt sich an die Öffnungszeiten der Geschäfte an, welche von 10 bis 22 Uhr ihre Kunden bedienen. Auch am Sonntag, der in diesem Fall verkaufsoffen ist.

Nach der Spritze bekommen die Geimpften einen Termin für den zweiten Pikser. Zuvor war der Bus auf der Plaça d'España in Palma de Mallorca stationiert, wo 452 Personen das Angebot wahrnahmen, sowie auch bei der großen Messe von Mallorca, dem Dijous Bo in Inca.

Eine MZ-Anleitung, wie Sie auch als Nichtresident an den Pikser kommen, finden Sie hier. /rp