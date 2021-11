Ein Aushängeschild der Forschung auf Mallorca geht an einen Schweizer Konzern: Das Pharma-Unternehmen Vifor übernimmt für mindestens 205 Millionen Euro das auf Verkalkungs-Erkrankungen spezialisierte mallorquinische Biomedizin-Unternehmen Sanifit Therapeutics. Das geht aus einer Vifor-Pressemitteilung vom Montag (22.11.) hervor. Sanifit hat mit einem Medikament namens SNF472 einen neuartigen und vielversprechenden Hemmstoff der Gefäßverkalkung entwickelt, der bei einer häufig tödlichen und seltenen Erkrankung sowie bei bestimmten Durchblutungsstörungen eingesetzt werden soll.

Die Aktionäre von Sanifit - darunter sind etliche Wagniskapital-Fonds - erhalten eine Vorauszahlung von 205 Millionen Euro. Sollten bestimmte "klinische regulatorische und marktzugangsbezogene" Ziele erreicht werden, könnten noch einmal bis zu 170 Millionen Euro fließen. Zusätzliche Zahlungen sind an die mit dem neuen Medikament möglicherweise zu erzielenden Umsätze geknüpft.

Vifor erhält mit der Übernahme die globalen Rechte an SNF472. Das Medikament ist von der US-Lebensmittel- und Medikamentenaufsichtsbehörde FDA und der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA bereits zur Erprobung der Behandlung einer seltenen, aber sehr schweren Erkrankung zugelassen. Bei der Kalziphylaxie schädigen Calcium-Einlagerungen die Blutgefäßwände und das Unterhautfettgewebe so schwer, dass die betroffenen Gewebe und Gefäße absterben. In 55 Prozent der Fälle sterben die Patienten innerhalb des ersten Jahres der Diagnose. Der Sanifit-Gründer Joan Perelló schätzt, dass in Europa und den USA bis zu 10.000 Menschen davon betroffen sind.

SNF472 soll auch gegen die sogenannte "chronische arterielle Verschlusskrankheit der Extremitäten" eingesetzt werden, eine Störung der arteriellen Durchblutung der Extremitäten.

Sanifit ist ein sogenanntes Spin-off der Balearen-Universität (UIB) und hat seinen Sitz in dem Technologiepark ParcBit. Perelló hatte es 2004 zusammen mit einem weiteren UIB-Doktoranden gegründet. "Vifor Pharma ist der ideale Partner, um die Entwicklung der Sanifit-Franchise gegen Gefäßverkalkung voranzutreiben und diese neuartigen Behandlungen so schnell wie möglich den Patienten zur Verfügung zu stellen", lässt sich Perelló in der Vifor-Pressemitteilung zitieren. /ck