Mallorca bereitet sich auf die nun auch von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) befürwortete Corona-Impfung der 5- bis 12-Jährigen vor. "Sobald die Impfstoffe eintreffen", könne damit begonnen werden, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Donnerstag gegenüber der Presse. Voraussetzung ist noch die europaweite Genehmigung dieser Impfungen durch die EU-Kommission sowie die Zustimmung der Zentralregierung. Diese könnten Mitte Dezember vorliegen.

Auf Mallorca und den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera gehören 83.000 Kinder zu dieser Altersgruppe. Man werde für den Beginn der Impfkampagne nicht das Ende der Weihnachtsferien abwarten, so Gómez. Geimpft werden könne auch während der Ferien. Die Gesundheitsministerin begründete die Eile mit dem Risiko, dass infizierte Kinder das Virus in die an den Festtagen üblichen Familientreffen tragen. Auch die Kinder selbst können an Covid-19 erkranken, der Verlauf der Krankheit ist aber zumeist milder als bei älteren Kindern oder Erwachsenen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag die Verlängerung der derzeitigen europäischen Lizenz von Pfizer und BionTech für die Verwendung des Impfstoffs Covid-19 bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren befürwortet, wenn auch in einer geringeren Dosis als bei Kindern über 12 Jahren. Die Vakzine soll in zwei Dosen verabreicht werden, mit einem dreiwöchigen Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung, so die EMA. In einer Erklärung unterstrich die Agentur, dass die Vorteile der Impfung von Kindern in dieser Altersgruppe gegenüber den Risiken überwögen.