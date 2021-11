Auch auf Mallorca werden Bewohner und Besucher aller Voraussicht nach nicht um 3G (geherumkommen. Die balearische Landesregierung arbeitet seit Tagen an der Einführung einer derartigen Regelung, um angesichts steigender Corona-Zahlen speziell Innenräume, in denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten, sicherer zu machen. Am Montag (29.11.) will die Landesregierung den Covid-Pass zur Voraussetzung zum Betreten von Bars, Restaurants und Fitness-Studios machen. Wie die Zeitung "Última Hora" am Wochenende berichtete, könnten Lokale und Einrichtungen mit einer Kapazität von weniger als 50 Personen von dieser Regelung ausgenommen werden.

Diese Maßnahme muss danach vom Obersten Gerichtshof der Balearen genehmigt werden, was innerhalb von drei Tagen passieren muss. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Richter die Regelung durchwinken und 3G dann pünktlich zum langen Wochenende Anfang Dezember mit den beiden Feiertagen am 6. und am 8. Dezember in Kraft treten kann. Dann würden in die zuvor genannten Etablissements nur noch Geimpfte, Genesene und per PCR-Test-Getestete Zutritt bekommen.

Derzeit gilt eine 3G-Regelung auf den Balearen lediglich für den Zutritt zu Diskotheken und in Alten- und Pflegeheime. Am Eingang muss überprüft werden, dass das Zertifikat vorliegt. Die Betreiber der Bars oder Restaurants können sich auch den Personalausweis dazu zeigen lassen. Die Balearen-Regierung arbeitet derzeit an einer App, mit der digitale Zertifikate auf ihre Echtheit und Gültigkeit hin überprüft werden können, ähnlich wie das in Deutschland bereits in der Gastronomie funktioniert.

Die Einführung der 3G-Regelung soll bei einer Pressekonferenz am Mittag verkündet werden. Zuvor trafen sich um 9 Uhr Ministerpräsidentin Francina Armengol und Gesundheitsministerin Patricia Gómez mit Bürgermeistern der Inseln sowie Vertretern der Inselräte, um die Entwicklung der Pandemie zu bewerten. Hier dürfte es bereits um das Covid-Zertifikat gehen. Um 10 Uhr trifft sich die Regierung dann mit Vertretern von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften, um die 3G-Regelungen zu erläutern.