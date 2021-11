Spielte das Covid-Zertifikat auf Mallorca bislang praktisch nur für Reisen eine Rolle, setzt die Landesregierung nun auch bei den Restriktionen im täglichen Leben auf das Pdf-Dokument mit QR-Code. Es gibt dreisprachig – auf Spanisch, Katalanisch und Englisch – über die Identität und den Impfstand Auskunft. Aufgeführt ist in dem Dokument auch, ob man durch eine offiziell registrierte Stelle getestet wurde oder die Krankheit überwunden hat, sofern die Infektion gemeldet war.

Für die Ausstellung der EU-weit gültigen Zertifikate ist im Fall von Insel-Residenten der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut der Landesregierung zuständig, der auch die Versicherungskarten für den Besuch des Hausarztes ausgibt. Eine eigens eingerichtete Website informiert über die Schritte zur Beantragung des Zertifikats: ibsalut.es/es/certificadocoviddigitalue. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, als gemeldeter Resident an den Covid-Pass zu kommen – per Download oder durch die Abholung vor Ort. Die Zustellung per Post ist nicht mehr vorgesehen, wie eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums gegenüber der MZ bestätigt.

So geht der Download

Am schnellsten geht natürlich der Download, und zwar über das Patientenportal (Portal del paciente). Es ist auf der oben genannten Info-Website direkt verlinkt. Wer bei IBSalut gemeldet ist, kann sich auf dem Portal digital ausweisen, entweder durch den digitalen Ausweis (Cl@ve) oder auch ganz einfach durch einen per SMS verschickten Code. Eingegeben werden muss in diesem Fall neben dem Geburtsdatum und der Handy-Nummer auch die Nummer der Sozialversicherungskarte (Código de Identificación de la administración sanitaria, CIP). Sie steht auf der IB-Salut-Krankenversicherungskarte und beginnt mit den Ziffern 38. Ebenfalls direkt heruntergeladen werden kann auf der Website ibsalut.es/es/certificadocoviddigitalue eine Handy-App ähnlich dem CovPass in Deutschland. Sie läuft auf Android und iOS-Geräten.

So geht die Abholung vor Ort

Darüber hinaus werden die Zertifikate auch – nach vorheriger Terminvergabe – vor Ort ausgegeben. Allerdings nicht wie in Deutschland in einer Apotheke, sondern bei zentralen Anlaufstellen des Gesundheitsdienstes, und zwar im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma (Eingangsbereich stationäre Behandlung Erwachsene, Modul O/M), im Krankenhaus Inca (Eingangsbereich) sowie im Krankenhaus Manacor (Eingangsbereich). Geöffnet sind die Ausgabestellen wochentags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Die Termine (cita previa) können ebenfalls direkt auf der Website beantragt werden.

Wer dagegen in Deutschland krankenversichert ist und dort geimpft wurde, muss sich das Covid-Zertifikat von den deutschen Behörden ausstellen lassen. Über die Verwendung des Covid-Passes bei Reisen informiert das spanische Gesundheitsministerium – auch auf Deutsch – auf einer eigenen Website (spth.gob.es).