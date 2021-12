Mallorca hat möglicherweise seinen ersten Omikron-Fall: Bei einer Passagierin am Flughafen von Son Sant Joan besteht der Verdacht auf Ansteckung mit der neuen Coronavirus-Variante. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, kam ein Paar - eine 20-jährige Schweizerin und ihr spanischer Begleiter - mit einer Maschine aus Frankfurt am Main in Palma an. Auf dem Rhein-Main-Airport waren die beiden umgestiegen, nachdem sie von Südafrika aus nach Europa eingereist waren.

In Frankfurt wurde nach der Einreise aus Südafrika, dem Land, in dem die Variante am 25. November zum ersten Mal nachgewiesen wurde, ein Antigentest bei dem Paar durchgeführt. Beide Ergebnisse waren negativ. Nach der Landung in Palma ein erneuter Antigentest am Flughafen nun bei der jungen Frau ein positives Ergebnis. Die 20-Jährige zeigte leichte Symptome, unter anderem wurde bei ihr eine leicht erhöhte Temperatur festgestellt. Der Test bei ihrem Begleiter verlief erneut negativ. Nach dem Test wurde das Paar umgehend isoliert und muss nun auf das Ergebnis eines PCR-Tests warten, der ein verlässlicheres Ergebnis liefern und auch die Variante des Virus bestimmen wird. Zuständig für die Auswertung des Tests ist die Abteilung der Mikrobiologie des Landeskrankenhauses von Son Espases. Mit einem Ergebnis wird am Mittwochabend oder im Lauf des Donnerstags gerechnet. Der Leiter der Mikrobiologie der Klinik, Antonio Oliver, hatte bereits am Dienstag gemutmaßt, dass das Auftauchen der Omikron-Variante auf den Inseln eine Frage von Tagen sein würde. /jk