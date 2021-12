Mallorca hat seinen ersten Omikron-Fall: Der Verdacht auf eine Infektion mit der neuen Virusmutation bei einer Passagierin am Flughafen von Son Sant Joan hat sich bestätigt. Nachdem bei der 20-jährigen Schweizerin am Mittwochmittag (1.12.) zunächst ein Antigentest positiv ausfiel, musste sich die Frau einem PCR-Test unterziehen, der im Lauf des Nachmittags im Landeskrankenhaus von Son Espases ausgewertet wurde.

Am Abend kam dann das Ergebnis: Sowohl die Infektion als auch die Variante Omikron konnten bei der jungen Frau nachgewiesen werden. Damit ist die Schweizerin der dritte bestätigte Omikron-Fall in Spanien.

Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, kam ein Paar - die 20-jährige Schweizerin und ihr spanischer Begleiter - mit einer Maschine aus Frankfurt am Main in Palma an. Auf dem Rhein-Main-Airport waren die beiden umgestiegen, nachdem sie von Südafrika aus nach Europa eingereist waren. Dem Protokoll nach mussten sich beide nach ihrer Ankunft aus einem Virusvariantengebiet in Frankfurt einem Antigentest unterziehen, der allerdings bei beiden negativ ausfiel.

Nach der Landung in Palma brachte ein erneuter Antigentest am Flughafen nun bei der jungen Frau ein positives Ergebnis. Die 20-Jährige, die ebenso wie ihr Begleiter doppelt geimpft ist, zeigte keine Symptome, nach ersten Informationen wurde lediglich eine leicht erhöhte Temperatur festgestellt. Der Test bei ihrem Begleiter verlief erneut negativ.

Nach dem Test wurde das Paar umgehend in seiner Wohnung isoliert. Auch der Partner der Schweizerin muss sich nun zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez beruhigte die Bevölkerung auf Mallorca. Derzeit werde die neue Variante untersucht, ebenso wie ihre Immunantwort. "Die Balearen überwachen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen jeden in der autonomen Region auftretenden Fall aktiv", hieß es in einer Pressemitteilung der Ministerin. Direkt nach dem Ergebnis des Antigentests sei die Frau isoliert worden und habe sich nicht frei auf der Insel bewegt.

Dass Omikron auf Mallorca auftauchen würde, war bereits im Vorfeld von Experten als sicher erachtet worden. Der Leiter der Mikrobiologie von Son Espases, Antonio Oliver, hatte bereits am Dienstag gemutmaßt, dass der erste Fall auf den Inseln eine Frage von Tagen sein würde. /jk