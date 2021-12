Ab Samstag (4.12.) ist es auch auf Mallorca Pflicht, sein Covid-Zertifikat für bestimmte Unternehmungen dabeizuhaben: An diesem Tag tritt die am Donnerstag (2.12.) vom Obersten Gerichtshof der Balearen durchgewunkene 3G-Regelung in Kraft. Zunächst bis zum 24. Janaur 2022 ist das Covid-Zertifikat nun Zugangsvoraussetzung für verschiedene Etablissements, je nachdem, wie sich die Corona-Lage auf den Inseln entwickelt.

Wo muss ich das Covid-Zertifikat vorzeigen? Derzeit befindet sich Mallorca ebenso wie Ibiza und Formentera in der Corona-Risikostufe 1, also der zweitniedrigsten Warnstufe. In der Stufe 1 ist das Covid-Zertifikat nun in Bars und Restaurants mit einer Kapazität von mehr als 50 Personen im Innenraum respektive auf der überdachten Freischankfläche verpflichtend vorzuzeigen.