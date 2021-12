Die Mikrobiologen am Landeskrankenhaus Son Espases in Palma untersuchen derzeit vier weitere mögliche Ansteckungen mit der neuen Corona-Variante Omikron auf Mallorca. "Alle Fälle sind durch einen spezifischen Omikron-PCR-Test bestätigt, der kaum Zweifel offen lässt", so Chefmikrobiologe Antoni Oliver auf MZ-Nachfrage am Montag (6.12.). Man führe dennoch weitere Untersuchungen durch, die Ergebnisse könnten etwa in einer Woche vorliegen.

