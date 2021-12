Auf Mallorca und den Nachbarinseln könnten, ebenso wie in ganz Spanien, schon am Mittwoch kommender Woche (15.12.) die ersten Fünf- bis Elfjährigen gegen Covid-19 geimpft werden. Das hat am Dienstag (7.12.) die dafür zuständige Kommission in Madrid genehmigt.

