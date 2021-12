Auf Mallorca dürften schon bald die 3G-Regelungen ausgeweitet werden. Als wahrscheinlich gilt, dass der Nachweis über Impfung, Genesung oder negatives Testergebnis künftig nicht mehr nur in Restaurants mit einer Kapazität von 50 Gästen und mehr, sondern auch in Bars und Cafeterien gilt. Darüber berät an diesem Montagvormittag (13.12.) die Balearen-Regierung zunächst mit den Bürgermeistern und den Inselräten und danach mit Unternehmerverbänden und Gewerkschaften an einem sogenannten Runden Tisch.

Eine weitere mögliche Stellschraube, um der stark anziehenden Corona-Inzidenz zu begegnen, ist die Ausweitung der Nachweispflicht auf Gemeinschaftsunterkünfte etwa in Herbergen oder aber auch auf Einrichtungen wie Kinos, Theater oder Tanzstudios. Dazu bräuchte die Balearen-Regierung lediglich die derzeit gültige Corona-Warnstufe 1 (niedriges Risiko) auf die 2 (mittleres Risiko) oder 3 (hohes Risiko) anzuheben - eine entsprechen Verschärfung der Vorgaben zu 3G (geimpft, genesen, getestet) wäre dann automatisch. Im Vergleich etwa zu Deutschland sind die Restriktionen im öffentlichen Leben auf Mallorca und den Nachbarinseln noch recht lax. Allerdings dürfte die 7-Tage--Inzidenz auch auf den Balearen diese Woche eine 7-Tage-Inzidenz von 200 übersteigen. Besonders die vielen Ansteckungen in den Schulen bereiten den Behörden derzeit Sorgen.