Für Kinder, die zwischen 9 und 11 Jahre alt sind, kann ab diesem Dienstag, 15 Uhr auf Mallorca und den Nachbarinseln ein Termin für die Covid-19-Impfung beantragt werden. Das kündigte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez und die Leiterin der Impfkampagne Eugènia Carandell am Montag (13.12.) bei einer Pressekonferenz in Palma an. Weitere Altersgruppen sollen folgen. Die Kinder-Impfung ist von der Europäischen Kommission ab einem Alter von 5 Jahren zugelassen.

Ebenso wie etwa in Deutschland soll so eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindert werden. Auf Mallorca waren die Ansteckungen in den Schulen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen.

Die Terminvergabe erfolgt über das Impfportal Bitcita (weitere Infos hier). Die Kinder können dann ab Mittwoch in den Impfzentren in Palma (Son Dureta) sowie Inca und Manacor in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine speziell auf sie zugeschnittene Biontech-Vakzine erhalten. Die zweite Impfung soll dann nach zwei Monaten erfolgen. Termine soll es nur nachmittags geben, damit kein Schulunterricht ausfallen muss.

Schwer kranke Kinder werden von der Gesundheitsbehörde direkt kontaktiert und dann in den Krankenhäusern Son Espaese, Manacor und Inca geimpft.

Auf den Balearen leben laut den Zahlen der Gesundheitsbehörde 37.264 Kinder, die zwischen 9 und 11 Jahre alt sind. Eine erste Charge mit 36.000 Impfdosen für Kinder ist am Montag bereits auf den Balearen eingetroffen, für Mallorca sind davon 24.000 Impfdosen reserviert. /ck