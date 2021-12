Angesichts der rasant steigenden Ansteckungszahlen hat der Corona-Sprecher der Balearen, Javier Arranz, am Donnerstag (16.12.) eindringlich an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Besondere Vorsicht gelte an den bevorstehenden Weihnachtstagen, sagte er auf einer Pressekonferenz. Die Gesundheitsbehörde meldete von Mittwoch auf Donnerstag 750 Neuansteckungen, die 7-Tage-Inzidenz befindet sich mittlerweile auf einem Wert von 307.

"Lassen Sie bei Familientreffen wenn möglich immer die Maske auf und lüften Sie die Räume", sagte Arranz. Auch das Händewaschen und die generellen Hygiene- oder Abstandsregeln gerieten zusehends in Vergessenheit, habe er beobachtet. "Und vor allem: Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie auch nur die geringsten Symptome einer Erkältung spüren. Treffen Sie sich nicht mit anderen Menschen, sondern machen Sie einen Test!"

Omikron-Variante macht bisher nur 1 Prozent aus

Die Inzidenz werde durch die Weihnachtstage weiter ansteigen, vor allem, wenn die Variante Omikron stärkeres Gewicht bekommt. "Derzeit sind nur rund 1 Prozent der Fälle auf Omikron zurückzuführen. Aber diese Zahl wird ansteigen. Ganz sicher", sagte er.

Die Corona-Zahlen seien "nicht gut", um in die Weihnachtszeit zu starten. Deshalb rief er erneut zum Impfen auf. "Dieses Virus bringt uns ständig neue Überraschungen. Die Impfungen helfen uns dabei, die Zahl der Hospitalisierungen, aber auch der Infektionen zu senken." Sorgen bereitet ihm die Gruppe der 20- bis 39-Jährigen. In dieser Altersgruppe ist bisher ein Drittel der Personen nicht geimpft.

Am ersten Tag 689 Kinder geimpft

Die Zuständige für die Impfkampagne auf den Balearen, Eugenia Carandell, gab einen kurzen Überblick über die aktuelle Entwicklung. So wurden am ersten Tag der Kinderimpfungen am Mittwoch (15.12.) 689 Kinder auf den Inseln geimpft. Rund 37.000 Kinder zwischen 9 und 11 Jahren können sich derzeit impfen lassen. 7.400 Anmeldungen seien bereits eingegangen.

Die Impfkapazitäten würden nach den Feiertagen auch noch einmal erhöht, so Carandell. Unter anderem werden in Son Dureta sowie in einem weiteren Impfzentrum (Francesc Quetglas nahe des Kreisverkehrs Can Blau im Osten von Palma) mehrere weitere Linien eröffnet.

Booster-Impfungen ab 40 genehmigt

Am Rande der Pressekonferenz wurde bekannt, dass das spanische Gesundheitsministerium am Donnerstag auch die Booster-Impfung für Menschen ab 40 Jahren beschlossen hat. Bisher war in Spanien die dritte Dosis nur an über 60-Jährige sowie Risikogruppen und Gesundheitspersonal verabreicht worden.