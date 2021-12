Noch schneller als erwartet breitet sich die neue Coronavirus-Mutation Omikron auf Mallorca aus. Inzwischen sind nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums gegenüber der MZ bereits 20 bis 25 Prozent aller positiven Corona-Tests auf die neue Variante zurückzuführen. Diese Zahl bestätigte auch der Leiter der Mikrobiologie im Landeskrankenhaus von Son Espases, Antonio Oliver, dem "Diario de Mallorca". Und innerhalb weniger Tage, wohl rund um das Weihnachtsfest herum, wird Omikron auf den Inseln bereits die dominierende Variante sein und Delta zurückgedrängt haben.

Noch am Donnerstag (17.12.) hatte der Corona-Sprecher der Balearen, Javier Arranz, von einer Omikron-Rate von etwa einem Prozent gesprochen. Am Montag (20.12.) kündigte er dann an, die Omikron-Zahlen würden sich in der Woche vor Weihnachten verdoppeln. Offensichtlich geht nun alles aber noch viel schneller.

Oliver sagte über Omikron: "Es ist sehr ansteckend und die doppelte Impfung scheint eine Infektion nicht zu verhindern." Trotz einer auf den Balearen wie in Gesamtspanien guten Impfquote von über 80 Prozent verbreite sich die Variante sehr schnell. Gerade deshalb sei es wichtig, schnell die Auffrischimpfung zu bekommen. Dann sei ein guter Schutz zumindest gegen schwere Verläufe gegeben, so Oliver.

Die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln steigen seit mehreren Wochen wieder stark an. Am Dienstag (21.12.) wurden 829 neu positive Tests gezählt, die 7-Tage-Inzidenz liegt auf Mallorca bei 313,9 und damit etwas über der in Deutschland, wo sie 306,4 betrug.