Die Maskenpflicht im Freien ist wieder da auf Mallorca, ebenso wie im Rest des Landes. Allerdings hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bei seiner Pressekonferenz nach dem Krisengipfel mit den Ministerpräsidenten der Regionen für Verwirrung im Hinblick darauf gesorgt, wo die Maske denn nun überall aufgesetzt werden muss. Gesundheitsministerin Carolina Darias erschien am Donnerstag (23.12.) nach dem Ministerrat, in dem unter anderem diese Maßnahme verabschiedet wurde, vor der Presse und erklärte die Rahmenbedingungen der neuen Regel.

Demnach gilt die Maskenpflicht - abgesehen von Innenräumen - ab sofort auch wieder im Freien, und zwar unabhängig davon, ob der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden kann oder nicht. Die Pflicht gilt für alle Personen ab sechs Jahren. Allerdings wird nicht vorgeschrieben, welche Art der Mund-Nasen-Bedeckung gewählt wird. Es sind also sowohl Stoffmasken, als auch OP-Masken und FFP2- oder FFP3-Masken möglich.

Ausnahmen

Allerdings gibt es auch Ausnahmen, in denen die Maske selbst in der Öffentlichkeit weggelassen werden kann, sofern der Mindestabstand zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben, eingehalten wird. Dazu gehören sportliche Aktivitäten oder Spaziergänge sowie Wanderungen in der freien Natur. Dazu zählen unter anderem auch die Strände. Wer also im Sand unterwegs ist, muss keine Maske aufsetzen. Geht man aber auf der Strandpromenade, also einem befestigten Weg, spazieren, ist die Maske Pflicht.

Darias stellte noch einmal klar, dass die Maskenpflicht im Freien eine "vorübergehende Regelung" sei und gelte, bis sich die pandemische Situation wieder verbessert habe. Das königliche Dekret sieht demnach vor, dass der Ministerrat die Regelung "verschärfen oder lockern" kann.

Die Politik in Spanien war übereingekommen, dass angesichts der sprunghaft steigenden Inzidenzen wegen der Omikron-Variante die Maskenpflicht wieder nötig werde, nachdem sie Ende Juni nach fast einem Jahr Gültigkeit aufgehoben worden war. Experten bezweifeln den Nutzen der Maske an der frischen Luft, weil kaum Infektionen außerhalb von Innenräumen stattfinden.