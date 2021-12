Nach den 9- bis 11-Jährigen sind nun bald auch die Jüngeren an der Reihe: Auf Mallorca und den Nachbarinseln soll wahrscheinlich schon am kommenden Montag die Terminvergabe für Impfungen an Kinder ab 5 Jahren starten. Das kündigte Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Mittwoch (29.12.) in Palma an.

Die Kinder-Impfung ist von der Europäischen Kommission ab einem Alter von 5 Jahren zugelassen. Ebenso wie etwa in Deutschland soll so eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindert werden. Auf Mallorca waren die Ansteckungen in den Schulen vor dem Ferienbeginn in die Höhe geschossen. Die Terminvergabe erfolgt über das Impfportal Bitcita (weitere Infos hier). Die Kinder können dann in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine speziell auf sie zugeschnittene Biontech-Vakzine erhalten. Die zweite Impfung soll dann nach zwei Monaten erfolgen. Schwer kranke Kinder werden von der Gesundheitsbehörde direkt kontaktiert . Des Weiteren soll nun auch damit begonnen werden, den 40- bis 49-Jährigen eine Booster-Impfung zu ermöglichen. Wie schon bei den 50-Jährigen haben dabei zunächst die mit Janssen und AstraZeneca Geimpften Vorrang. Dieser Impfstoff ist gegen die Omikron-Variante de Virus kaum noch wirksam. Auch in diesem Fall werden die Termine über das Portal Bitcita vergeben. Mit Janssen Geimpfte können sich bereits jetzt melden. Weitere Details sollen Anfang kommender Woche bekannt gegeben werden. Erfahrungsgemäß lohnt es sich jedoch, das Portal ab und an aufzusuchen, um zu sehen, ob sich ein Fenster aufgetan hat. /ck