Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel steigen die Corona-Infektionszahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln wie erwartet weiter an. Am Donnerstag (6.1.) steht noch der Dreikönigstag an. Dann bekommen die spanischen Kinder traditionell ihre Geschenke und es gibt noch einmal zahlreiche Familienzusammenkünfte. Deshalb gehen Experten auf Mallorca davon aus, dass der Höhepunkt der sechsten Welle in der dritten Januar-Woche erreicht werden dürfte - genau dann, wenn in vielen Orten schon wieder gefeiert wird: Die Patronatsfeste von Sant Antoni (17. Januar) und Sant Sebastià (20. Januar) stehen dann an.

Viele Gemeinden haben ihre offiziellen Feierlichkeiten bereits abgesagt, dennoch darf man davon ausgehen, dass viele Menschen zusammenkommen und etwa gemeinsam grillen. Trotz der zu erwartenden steigenden Zahl an Patienten ist die Lage in den Krankenhäusern auf der Insel aber noch keineswegs so angespannt wie zu früheren Wellen der Pandemie. Und das, obwohl derzeit allein auf Mallorca fast 20.000 Menschen an Covid-19 erkrankt sind, so viele wie zu keinem anderen Zeitpunkt bisher. Im Universitätskrankenhaus von Son Espases heißt es, dass für diese Jahreszeit kaum Operationen geplant werden. Auch sonst gebe es deutlich weniger Patienten als zu anderen Momenten im Jahr. Das helfe dabei, die Welle der Covid-Erkrankten besser managen zu können. Derzeit liegen im Krankenhaus Son Espases 81 Covid-19-Patienten, 24 von ihnen auf der Intensivstation. Derzeit sind vier Behandlungseinheiten für kritisch Erkrankte geöffnet, eine fünfte wird angesichts steigender Zahlen wohl in den kommenden Wochen aufgemacht. Insgesamt gibt es 96 Betten für Covid-19-Patienten auf Station, diese Zahl kann allerdings ebenfalls bei Bedarf noch ausgebaut werden. Momentan sind also hier noch 15 Betten frei. In den schwierigsten Momenten der Pandemie waren in Son Espases bis zu 150 Menschen mit Covid-19 gleichzeitig eingeliefert. Experten rechnen damit, dass die Folgen der Silvesternacht ab diesem Dienstag (4.1.) zu erkennen sein dürften - anhand von mehr Fällen und dann auch mehr Krankenhauseinlieferungen. Die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt inzwischen bei knapp unter 800, die Positivrate der Tests betrug am Montag 25,81 Prozent. Damit ist jeder vierte Corona-Test positiv. /jk