Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Kindern und Jugendlichen wegen psychischer Probleme ist auf Mallorca und den Balearen im vergangenen Jahr 2021 um 60 Prozent gestiegen - eine "skandalöse" Zahl, so der regionale Koordinator für psychische Gesundheit auf den Balearen, Oriol Lafau. "Es wird deutlich, dass Minderjährige am meisten unter der Corona-Pandemie zu leiden haben." Lafau wies darauf hin, dass in einigen Fällen die Einweisungen in pädiatrische Abteilungen erfolgen mussten, weil die psychiatrischen Abteilungen überfüllt waren.

Das Alter der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen auf den Balearen reicht von 7 bis 18 Jahren. Die meisten von ihnen fallen in die Kategorie neurobiologische Fälle wie Autismus. Bei Jugendlichen fallen Selbstverletzungsversuche zusammen mit Essstörungen auf. Letztere sind im Jahr 2021 um 20 Prozent gestiegen. 17.000 Menschen mehr nehmen Antidepressiva Die durch die Pandemie ausgelöste Welle der psychischen Erkrankungen hatte Auswirkungen auf die Arztbesuche auf den Balearen. Tatsächlich haben die Inseln "historische Zahlen" mit einem Anstieg von 16 Prozent im Jahr 2021 zu verzeichnen. Was Depressionen und Angstzustände anbelangt, so nehmen derzeit 17.000 Menschen auf den Inseln mehr Antidepressiva ein als 2019 und 2020. Die Zahl der Menschen, bei denen auf den Balearen eine Depression diagnostiziert wurde, liegt derzeit um 30.000 höher als in den Jahren 2019 und 2020. Lafau hob eine positive Zahl hervor, nämlich den Rückgang der Suizide auf den Balearen um 10,3 Prozent im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. In den übrigen Regionen Spaniens ist diese Zahl gestiegen. Der regionale Koordinator für psychische Gesundheit führt diesen Rückgang auf die Einführung von Suizidpräventions- und Betreuungsteams auf den Balearen zurück. /pss