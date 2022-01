Die Gründer der Facebook-Gruppe "Cala Ratjada Insider" haben für Samstag (15.1.) ab 16 Uhr eine Impfaktion organisiert. Damit wollen sie deutschen Landzeiturlaubern, Teilzeitresidenten oder Mitbürgern, die ganzjährige auf Mallorca leben, zur Erst- oder Boosterimpfung verhelfen. Immer wieder hätten die Mitglieder in der Gruppe Fragen dazu gestellt, wie sie auf der Insel an ihre Impfung kommen können, oder Probleme geschildert, erzählt Organisator Jürgen Umland. Die Hürden für Ausländer, an eine Erst- oder Auffrischungsimpfung zu kommen, seien zwar schon seit einer Weile deutlich geringer. Bei manchen Deutschen scheitere es in den öffentlichen Gesundheitszentren aber nach wie vor an der Sprachbarriere. Da das Thema für sehr viel Frust unter den Gruppenmitgliedern sorgte, entstand die Idee selber eine Impfaktion zu starten.

Corona-Impfung als Nichtresident auf Mallorca: So klappt es mit Hilfe der MZ Über ein Gruppenmitglied sei der Kontakt zu zwei Ärzten in Deutschland hergestellt worden, die nun mit ihren Arzthelferinnen auf die Insel kommen. In einer privaten, von der Gruppe angemieteten Wohnung gegenüber vom Lokal Coconar 17 sollen am Samstag (15.1.) 12 Interessenten ihre Erstimpfung erhalten und 88 weitere Deutsche geboostert werden. Da nur 100 Impfdosen (Biontech und Moderna) zur Verfügung stehen, gibt es bei dieser ersten Impfaktion leider keine freien Termine mehr. "Innerhalb von 36 Stunden waren alle Plätze vergeben", erzählt Umland. Die Nachfrage sei unerwartet groß gewesen, weswegen die Organisatoren bereits jetzt in Erwägung ziehen, eine zweite Aktion zu starten. Voraussetzung deutsche Staatsbürgerschaft Voraussetzung für die Teilnahme an der Impfaktion ist, dass die Impfinteressierten deutsche Staatsbürger sind und ihren Personalausweis oder die Krankenversicherungskarte / den Impfausweis zeigen. "Österreicher oder Schweizer musste ich leider abweisen, da die Impfmaterialien in Deutschland nachgewiesen und abgerechnet werden müssen", erzählt Umland, der die Termine vergeben hat und dafür knapp 100 Telefonate geführt hat. Nach der Impfung bekämen die Teilnehmer umgehend ihre Zertifikate per Mail zugesandt. Wer keine gesetzliche, sondern private Versicherung hat, muss zunächst eine Gebühr von 28 Euro zahlen, kann den Betrag aber im Nachhinein wieder bei seiner Versicherung einfordern. Nicht nur Deutsche, die sich vorwiegend in Cala Ratjada aufhalten, würden von der Aktion profitieren. Auch solche aus dem Einzugsgebiet, etwa Manacor oder Son Servera kommen am Samstag (15.1.) nach Cala Ratjada. Dann wollen die Organisatoren schauen, ob alles reibungslos verläuft und gegebenefalls eine zweite Aktion organisieren. Die Nachfrage jedenfalls sei jetzt schon da, so Umland. /sw