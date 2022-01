Die spanische Regierung hat am Donnerstag (13.1.) ein Preislimit für Antigentests beschlossen, die in Apotheken verkauft werden. Demnach sollen diese nur noch maximal 2,94 Euro kosten. Die Preisänderung soll am Samstag (15.1.) in Kraft treten. Derzeit kosten die Schnelltests in den farmacias auf Mallorca zwischen fünf und sieben Euro.

In den Tagen rund um Weihnachten waren in den Apotheken auf der Insel kaum Antigentests verfügbar gewesen. Dieses Problem ist seit vergangener Woche behoben. Derzeit arbeitet die balearische Gesundheitsbehörde daran, dass die Apotheken positive Ergebnisse von Schnelltests an das Gesundheitssystem melden können. Apotheken auf Mallorca sollen zu Corona-Testzentren werden Booster-Impfungen für alle Zudem kündigte die Zentralregierung an, dass die Booster-Impfungen für alle Personen ab 18 Jahren angeboten werden sollen. Die Drittimpfungen sind bislang auf Mallorca wie in ganz Spanien nur für Personen ab 40 Jahren aufwärts freigegeben. Für Menschen, die die Astra Zeneca-Impfungen erhalten hatten und für Risikogruppen steht die dritte Dosis schon jetzt ab 18 Jahren frei. Beschlossen wurde auch, den Abstand zwischen der zweiten und der dritten Dosis von sechs auf fünf Monate abzusenken. Corona auf Mallorca: Kranke, wohin man auch blickt Die Impfungen werden von den einzelnen Autonomieregionen organisiert. Vertreter des balearischen Gesundheitsministerium erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Europapress, dass die Regierung daran arbeite, das Angebot für alle Altersgruppen auszuweiten. Derzeit sei das größte Problem, Räumlichkeiten zu finden, in denen die Boosterkampagne effektiv durchgeführt werden kann. /pss