Um der großen Zahl von Corona-Fällen Herr zu werden, die in ihrer Mehrheit glimpflich verlaufen, setzen die Gesundheitsbehörden auf Mallorca auf das Prinzip Selbstverwaltung. So können Betroffene nun Termine für diagnostische Tests im Gesundheitszentrum online beantragen sowie die Krankschreibung im Fall eines positiven Tests auch selbst in die Wege leiten.

Wie Eugènia Carandell von der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut am Freitag (21.1.) auf einer Pressekonferenz erklärte, gibt es auf der Website vier Bereiche. Unterschieden wird zwischen: Personen mit Symptomen, die auf Covid-19 hindeuten Personen, die ein positives Testergebnis erhalten haben Personen, die in Kontakt mit einer infizierten Person waren, aber keine Symptome verspüren Personen, die ein negatives Ergebnis eines diagnostischen Tests erhalten haben Die Website ist auf Spanisch und Katalanisch, integriert wurde aber auch ein automatisches Übersetzungsprogramm für weitere Sprachen. Praktische Hinweise für Quarantäne und Tests Jede Zielgruppe erhält zunächst in einer Liste praktische Hinweise zu Quarantäne, Tests, die Benachrichtung möglicher Kontakte sowie zur Krankschreibung. Die weiteren nötigen Schritte sind dann direkt in der jeweiligen Liste verlinkt. So kann ein Termin für einen diagnostischen Test vereinbart werden. Eine Funktion erlaubt es auch, im Fall einer Infektion eine Nachricht an alle engen Kontakte zu schicken, damit diese Personen sich ebenfalls einem Test unterziehen. Personen, die einer Risikogruppe angehören, können auch beantragen, dass sie Fachpersonal telefonisch und persönlich betreut sowie ihre Situation evaluiert. Krankschreibung online beantragen Im Fall einer Krankschreibung (baja laboral) kann diese direkt online beantragt werden. Der Betroffene erhält dann eine E-Mail mit einem Nachweis der Gesundheitsbehörden, die beim Arbeitgeber als Nachweis für die Krankschreibung vorgelegt werden kann. Voraussetzung für eine Krankschreibung ist ein positiver Covid-19-Test, der von den Gesundheitsbehörden vorgenommen wurde. Aber auch nicht geimpfte Personen, die engen Kontakt mit einem Positivgetesteten hatten, können die "baja" beantragen. In einem Online-Formular werden dann neben Informationen zur Person unter anderem folgende Daten abgefragt: CIP (Nummer der Krankenversichertenkarte von IB-Salut), Beruf, Arbeitgeber, Datum der ersten Symptome, des Tests und der Krankschreibung. Corona-Online-Strategie Die neue Website mit Unterscheidung der Zielgruppen wurde unter folgender Adresse freigeschaltet: covid.ibsalut.es. Direktlinks für die Beantragung von Testterminen, Krankschreibungen und gesundheitlicher Betreuung per Telefon finden Sie unter covid.ibsalut.es/gestio/cuestionario-reservar-cita. Die neue Website ist Teil der Corona-Online-Strategie der Gesundheitsbehörden auf Mallorca. Weitere Portale stehen zur Verfügung, um Impftermine zu beantragen (externer Link), um den Covid-Pass herunterzuladen (Service-Artikel) oder um sich einen Überblick über die Corona-Lage auf den Balearen zu verschaffen (Visor Covid-19, externer Link). So kommen Sie auf Mallorca an den Covid-Pass